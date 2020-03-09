TATAR : Bakanlar Kurulunda önlemleri görüşüyoruz



Bakanlar Kurulu rutin toplantısını yaparken Güney Kıbrıs'ta 2 kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine Bakanlar Kurulunun normal gündem seyri değişti.

Şuan alınacak tedbirler ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunda alınması düşünülen tedbirler Başbakan Ersin Tatar başkanlığında masaya yatırıldı.

Bakanlar Kurulu sonrasında alınacak önlemler ile ilgili olarak açıklama yapılması bekleniyor.

Başbakan Ersin Tatar "Bakanlar Kurulu rutin görüşmelerimizi bir tarafa koyup bu konuda atılacak adımlar üzerinde görüşüyoruz.

Bakanlar kurulu sonrası gerekli açıklamaları paylaşacağız" dedi.