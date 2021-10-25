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Tatar: "Başbakan bugün yaptığımız görüşmede, görevi devam ettirmek istemediğini söyledi"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili Millet Partisi heyetini kabul etti.

25 Ekim 2021 Pazartesi 19:40
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Tatar: "Başbakan bugün yaptığımız görüşmede, görevi devam ettirmek istemediğini söyledi"
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Kabul sonrası açıklamalarda bulunan Tatar, Başbakan Ersan Saner ile bugün bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Saner’in kendisine  “görevi devam ettirmek istemediğini söylediğini” açıkladı.

Hükümetin istifası sonrası, yeni bir hükümet oluşuncaya kadar Saner’e görevde kalmasını söylediğini anımsatan Tatar, “Fakat Sayın Başbakan göreve devam etmek istemediğini söylemiştir” dedi.

Tatar, Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştığını ifade ederek, erken seçimle ilgili en doğru kararın Meclis tarafından alınabileceğini, “topu kendisine atmanın adil olmadığını” kaydetti.

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