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Tatar, Başbakan Sucuoğlu İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sınırüstü’nde yer alan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan sıkıntıların sosyal medyada yer almasının ardından sorunların çözülmesi yönelik girişimde bulundu.

29 Ocak 2022 Cumartesi 12:37
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Tatar, Başbakan Sucuoğlu İle Telefonda Görüştü
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Tatar, konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı Başbakan Faiz Sucuoğlu ile sıkıntıların ivedilikle giderilmesi konusunda mutabık kaldı.
Kayseri’de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada, Sınırüstü’nde yer alan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik gerekli girişimlerin başlatıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, konuyla ilgili Başbakan Faiz Sucuoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını ifade ederek, yaşanan sıkıntıların ivedilikle giderilmesi konusunda Başbakan Sucuoğlu ile mutabık kaldıklarını kaydetti.
Tatar, telefon görüşmesinde, Başbakan Sucuoğlu’nun bakımevinde bugün incelemelerde bulunacağını kendisine aktardığını söyledi.
Tatar, konunun takipçisi olmaya devam edeceğini kaydetti.

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