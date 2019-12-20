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Tatar başkanlığında “Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı” ele alındı

20 Aralık 2019 Cuma 20:34
Tatar başkanlığında “Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı” ele alındı

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yapılan toplantıda “Gazi Mağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı” ele alındı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, toplantıda“var olan bazı sıkıntıların giderilmesi için bir teknik komite oluşturulması, komitenin sonuç odaklı çalışarak mümkün olan en kısa sürede planla ilgili çalışmalarını tamamlaması ve hükümete sunması” kararlaştırıldı.

Başbakan Tatar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Tüm kesimlerin görüşlerini dikkate alarak ülke ve halk için en doğru olanı yapma gayreti içinde olduklarını” belirtti.

Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

 “Gazi Mağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın, ülkemiz, Halkımız, bölge insanımız ile, inşaat sektörümüzü ve ekonomimizi yakından ilgilendirdiği aşikardır.

Dolayısı ile Başbakan olarak konunun üzerine önemle duruyor, çalışmaların başarı ile sonuçlanmasını sağlama gayreti içinde bulunuyorum.

Başbakanlık’ta, bugün konuyla ilgili olarak, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İçişleri eski Bakanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP İmar Planı Çalışma Komitesi Başkanı , Genel Sekreter Ersan Saner, Plan’a itirazları bulunan Gazi Mağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi Belediye Başkanları, ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldığı yararlı bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıda, yapılan itirazları ve ortaya konulan görüşleri değerlendirilecek bir teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışmalarını mümkün olan en kısa sürede tamamlaması kararlaştırıldı.

Halkımız ve özellikle bölge insanımıza belirtmek isterim ki bizler, tüm kesimlerin görüşlerini dikkate alarak ülke ve halk için en doğru olanı yapma gayreti içindeyiz.

Hükümetimiz, sorumluluklarının bilincindedir ve daha bayındır, refah içinde bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışmalarını sürdürmektedir.”

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