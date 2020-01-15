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Tatar başkanlığında UBP heyeti parti ve örgütleri ziyaret edecek

Ulusal Birlik Partisi, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerine ziyaret gerçekleştirecek.

15 Ocak 2020 Çarşamba 10:40
Tatar başkanlığında UBP heyeti parti ve örgütleri ziyaret edecek

Ulusal Birlik Partisi, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerine ziyaret gerçekleştirecek.

Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’ın başkanlığındaki UBP heyeti bugün ilk olarak saat 14.00’te Yeniden Doğuş Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Erhan Arıklı ve heyeti ile son siyasi gelişmelerin ele alındığı bir görüşme yapacak.

UBP heyeti saat 15.00’te de Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Merkezi’nde Genel Başkan Fikri Ataoğlu ve parti heyeti ile aynı çerçevede bir araya gelecek.

Ersin Tatar ve UBP heyeti saat 16.00’da ise TMT Mücahitler Derneği’nde Vedat Çelik başkanlığındaki Milli Varoluş Konseyi ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Tatar başkanlığındaki UBP heyeti ziyaretlerine önümüzdeki günlerde de devam edecek.

(BRT)

Son Güncelleme: 15.01.2020 10:42
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberZiyaretHeyetUBPTatar
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