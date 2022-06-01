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Tatar, basketbol bağışı etkinliğine katıldı

01 Haziran 2022 Çarşamba 20:19
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Tatar, basketbol bağışı etkinliğine katıldı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Engelliler Spor Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile Necati Taşkın Spor Salonu’nda gerçekleşen, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, Vakıflar İdaresi ve bazı kurum ve kuruluşların katkısıyla düzenlenen, Tekerlekli Sandalye Basketbol Empati Maçı ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen basketbol bağışı etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, etkinlikteki konuşmasında, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle böylesi güzel bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti.

“Sizin yanınızda olmak bize yakışandır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, "devlet ve Kıbrıs Türk halkı olarak yüreğimizdeki sevgiyle özel çocuklara her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız" vurgusu yaptı. 

Cumhurbaşkanı Tatar; “Gençlerimize, böyle etkinliklerle moral ve motivasyon sağlamak amacıyla buradayız. Sizi seviyoruz. Biz her zaman sizin ve ailenizin yanınızdayız. Siz bizim evladımızsınız” dedi.

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