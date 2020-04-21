Tatar: “Başta bir hükümet vardır ve ne kadar uyum içerisinde çalıştığı ortadadır”

Başbakan Ersin Tatar, mecliste konuşma yaparak, alınan sorumluluk ve kararlarla süreci yönetmeye çalıştıklarını belirterek, sürecin kavga etmek için harcanmaması gerektiğini konusuna vurgu yaptı.

Tatar’ın mecliste yaptığı konuşması şöyle:

“Bazı makamlar, halkı paniğe sürüklemek ve korku yaratmak adına abartılı rakamlar ortaya atmıştı. -Aldığımız sorumluluk ve kararlarla bu süreci yönetmeye çalıştık. Tüm siyasi partilerin, herkesin fikrini, görüşünü almaya çalıştık. Siyaseti bir kenara bırakalım ve bu süreci halkımız için en iyi şekilde yönetelim düşüncesi hepimizin arzu ettiği bir şeydi. Tüm siyasi partilerin ve siyasilerin desteğini gördük bu süreçte. Kavga etme zamanı değildir. Başta bir hükümet vardır ve ne kadar uyum içerisinde çalışıldığı ortadadır. Bugüne kadar 6 bin 700’e yakın test yapıldı ve 19 kişi hastanemizde tedavi görüyor. Almanlarda dâhil yüzlü rakamlardan bahsediyoruz. Her gün uzmanlarla defalarca görüşüyorum. Durumun ne zaman netleşeceğini soruyorum. Biz bilim kurullarıyla, bilim insanlarımızdan danışma hizmeti alıyoruz. Halkımızın menfaati için çalışıyoruz.”

“HÜKÜMET BU DOĞRU KARARLARI ZAMANINDA ALDI”

“21 Nisan günü itibariyle bu iş yatay seyirde devam ediyor. Rehavete kapılalım, izole olmayalım anlamına gelmiyor bu. Kademeli olarak birçok önlemler aldık ve temasları durdurduk, insanları izole ederek bu salgını geçirmeye çalıştık. Hükümet bu doğru kararları zamanında aldı. Biz bu süreci doğru şekilde yönettik. Bin 500 vatandaşımızı yurt dışından getirmek, onların koordinasyonunu sağlamak ciddi bir süreçti. Geride bıraktığımız süreçte başarı sağlamışsak bu sahada çalışan herkesin başarısıdır. Doğru zamanda, doğru alınan kararlarla bu süreci nasıl yönettiğimiz ve KKTC’nin koronadan ezilmeden bu süreci atlattığı gerçeğini dünyada görmelidir. Artık hızlı testlerden ziyade PCR testleri yapılmalıdır. Bu testleri yapan 6 uzman vardır. Elimizde 5 bine yakın kit var ve önümüzdeki günlerde 5 bin kit daha gelecek. Bu 6 uzman sabahlara kadar titizlikle test için çalışma yapıyorlar. Kapasite bellidir. Elimizdeki imkanlarla azami şekilde bu çalışmaları yapıyoruz. İyiye doğru bir gidişat vardır.”

“NE ZAMAN KAPILAR AÇILIR, UÇAKLAR GELMEYE BAŞLAR BİLEMİYORUZ”

“Ben ortada fazla pozitif vaka olduğunu düşünmüyorum. Bir hemşireye bulaştı, bir öğretmene bulaştı ve bir kombaycıya bulaştı. Temaslılarına yapılan kimsede bu bulaş görülmedi. Maske, sosyal mesafe ve halkımızın bilinciyle kendimizi korumaya ve yayılmayı önlemeye devam ediyoruz. Ne zaman kapılar açılır, ne zaman uçaklar gelmeye başlar bunu bilemiyoruz. Umarım önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu virüs Güney Kıbrıs’ta da Türkiye’de de etkisini yitirir ve normale dönüş başlar. Son 40 günde KKTC’ye geri dönen 13 bin kişi var. 46 bin kişi Kıbrıs’tan ayrıldı yani 59 bin gidiş geliş var.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR”

“Bizim de mutlaka bu sürece bir katkımız vardır ama sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Onların sayesinde bu süreci en az zararla atlatıyoruz. Milyon dolarların harcanacağı bir hastaneyle ilgili projenin geliştirilmesi, ihale süreci öyle kısa sürede olacak bir iş değil. Nasıl ne zaman olur bu konuda net cevap veremem. Bana verilen bilgiye göre şu anda 200 yatağa kadar pandemi yatak kapasitesi vardır. Hem hastane içerisinde hem de bir öğrenci yurdunda. Bakanımıza sunulan bir proje vardı ve bu proje kabul edilseydi bunun 45 günde bitirilebileceği belirtilmişti. Biz, hükümet olarak bakanımıza saygı duyuyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi’nin hastane projesi hükümet tarafından borçlarına karşılık devralındı. Bu hastaneyle ilgili ihale sürecinin tamamlanması, bitirilmesi ve devreye girmesi lazımdır. Bu hastanede halkımıza kazandırılmalıdır.”

“COVID-19 İÇİN 30 MİLYON TL KAYNAK AYIRDIK VE İHTİYAÇLAR İÇİN KULLANIYORUZ”

“Artık, hayat korona öncesi ve korona sonrası diye ikiye ayrılmıştır. Artık sağlık hizmetleri ve hastane kapasitelerin artırılmasına daha fazla önem vereceğiz. Bu süreç geçtikten sonra hayat Kıbrıs’ta daha güzel olacaktır. Bu salgını en az zararla atlatan bu ülkeye ciddi şekilde ilgi olacaktır. Yatırımcılar tarafından ilgi göreceğiz. Bu covid-19 için 30 Milyon TL kaynak ayırdık ve ihtiyaçlar için kullanıyoruz. Kimse kimsenin maaşını kesmek istemezdi ama ilk günden borçlanıp harcamaları bu şekilde yapmamız gerektiğini savunan ekonomistler oldu. Bu kriz basit bir kriz değildir. Dünyanın başa çıkamadığı bir krizdir. En üst dilimlerde yüzde 60’a yakın maaş kesintisi yapıldı.”

“GÜVENSİZ BİR ORTAMDA BORÇLANMAYA GİDEMEYİZ”

“Sosyal adalet ilkelerine göre kararlar ürettik. Karar değiştirdiysek, bunları doğruyu bulmak adına yaptık. Biz ne ırkçıyız ne de insanları dışlıyoruz. İmkanlarımız belli, fonlarımız belli. Bir gün borçlanma olacaksa evet olacaktır ama önce önümüzü görelim. Doğru zamanlarda, doğru rakamlarla, doğru şekilde iç borçlanma olacak. Doğru verileri ortaya koymadan, güvensiz bir ortamda borçlanmaya gidemeyiz. Borçlandığımız paraları günü geldiğinde ödeyebilmeliyiz. Hareketlilik ne zaman başlayacak, hangi sektörlerde başlayacak bununla ilgili planlama çalışmaları sürüyor. Tüm uzmanlarla yürütülüyor bu süreç. Hükümete yapılan öneriler daha bize sunulmadan basınla paylaşılıyor. Eğer tavsiyeniz varsa bize iletin ama önce basınla paylaşıp bize tavsiye sunmayın. Biz eleştirilerden gerekli mesajları aldık ve bunları değerlendireceğiz.”