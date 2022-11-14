Tatar, belgesel gösteriminde konuştu...

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve BAÜ Medeniyet Araştırmaları Merkezi ortaklığında hayata geçirilen ve yönetmenliğini Görkem Özok’un yaptığı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ine Giden Yol” isimli belgeselin gösterimi bu akşam Lefkoşa Concord Hotel’de yapıldı.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Tatar: “Biz büyük ve güçlü bir milletin kopmaz parçalarıyız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinliğin açılışında yaptığı konuşmaya, dün İstanbul’da yaşanan bombalı saldırıyı kınayarak başladı. “Biz büyük ve güçlü bir milletin kopmaz parçalarıyız” diyen Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye’ye büyük şükran ve minnet duyduğunu belirtti.

Önemli olanın birlik ve beraberlik içinde kadim ve kutsal milli davayı sahiplenmek olduğunu ifade eden Tatar, egemen eşitlik temelinde KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkanın önemine değindi.

Avrupa Birliği’nin açıklamalarını kınayan Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bunun mutlaka iki devletin iş birliğiyle olacağını dile getirdi.

Milli mücadele yıllarına işaret eden Tatar, o yıllarda da Türkiye’den umutların asla kesilmediğini anlattı.

“Biz hep Beşparmaklar'dan Toroslar'ı seyrettik. Atatürk’ün İstiklal Savaşı’ndaki başarılarını izledik. Kıbrıs Türkü Anadolu’dan aldığı ilhamla mücadelesini sürdürdü” diyen Tatar, Mehmetçik’in caydırıcı bir güç olarak adada varlığını sürdürmesinin zaruri olduğunu vurguladı.

Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye statüsü elde etmesine işaret eden Tatar, bunun mücadelede gelinen noktanın ifadesi olduğunu söyledi.

“Biz doğru yolumuzda devam ediyoruz” diyen Tatar, bundan sonraki sürece de Türkiye ile birlikte devam edileceğini kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki dengelerin, Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Türk devletinin varlığının ne kadar önemli olduğunu gösterir nitelikte olduğunu belirten Tatar, konuşmasını Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü yad ederek bitirdi.