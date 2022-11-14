Künye
Kıbrıs 17
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
banner107

Tatar, belgesel gösteriminde konuştu...

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ine Giden Yol” isimli belgeselin gösteriminde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye’ye büyük şükran ve minnet duyduğunu belirtti, “Biz büyük ve güçlü bir milletin kopmaz parçalarıyız” dedi.

14 Kasım 2022 Pazartesi 20:05
62 Okunma
Tatar, belgesel gösteriminde konuştu...



Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve BAÜ Medeniyet Araştırmaları Merkezi ortaklığında hayata geçirilen ve yönetmenliğini Görkem Özok’un yaptığı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ine Giden Yol” isimli belgeselin gösterimi bu akşam Lefkoşa Concord Hotel’de yapıldı.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Tatar: “Biz büyük ve güçlü bir milletin kopmaz parçalarıyız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinliğin açılışında yaptığı konuşmaya, dün İstanbul’da yaşanan bombalı saldırıyı kınayarak başladı. “Biz büyük ve güçlü bir milletin kopmaz parçalarıyız” diyen Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye’ye büyük şükran ve minnet duyduğunu belirtti.

Önemli olanın birlik ve beraberlik içinde kadim ve kutsal milli davayı sahiplenmek olduğunu ifade eden Tatar, egemen eşitlik temelinde KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkanın önemine değindi.

Avrupa Birliği’nin açıklamalarını kınayan Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bunun mutlaka iki devletin iş birliğiyle olacağını dile getirdi.

Milli mücadele yıllarına işaret eden Tatar, o yıllarda da Türkiye’den umutların asla kesilmediğini anlattı.

“Biz hep Beşparmaklar'dan Toroslar'ı seyrettik. Atatürk’ün İstiklal Savaşı’ndaki başarılarını izledik. Kıbrıs Türkü Anadolu’dan aldığı ilhamla mücadelesini sürdürdü” diyen Tatar, Mehmetçik’in caydırıcı bir güç olarak adada varlığını sürdürmesinin zaruri olduğunu vurguladı.

Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye statüsü elde etmesine işaret eden Tatar, bunun mücadelede gelinen noktanın ifadesi olduğunu söyledi.

“Biz doğru yolumuzda devam ediyoruz” diyen Tatar, bundan sonraki sürece de Türkiye ile birlikte devam edileceğini kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki dengelerin, Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Türk devletinin varlığının ne kadar önemli olduğunu gösterir nitelikte olduğunu belirten Tatar, konuşmasını Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü yad ederek bitirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis eski Başkanı'ndan 15 Kasım mesajı...
Meclis eski Başkanı'ndan 15 Kasım mesajı...
Şentop'tan önemli mesajlar...
Şentop'tan önemli mesajlar...
Hüseyin Türkmen, sevenlerini yasa boğdu...
Hüseyin Türkmen, sevenlerini yasa boğdu...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim