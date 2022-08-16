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Tatar: “Ben halkımın refahını istiyorum"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenlerini kabul etti.

16 Ağustos 2022 Salı 15:33
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Tatar: “Ben halkımın refahını istiyorum"


Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde, Dört İşlem Eğitim Merkezi’nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yaz okulu kapsamında öğrencilerin eğitim görmeleri ve KKTC’nin gerçekleri ile ilgili farklı ziyaretlerde bulunmalarının önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin evlatları olarak umutla geleceğe bakabilmeleri için öğretmenlerle birlikte yapılan çalışmaları takdir ettiğini kaydetti. “Gelecek sizlerindir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere, başarılar ve bol şanslar diledi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanı olarak en çok neyi gerçekleştirmek isterdiniz” şeklindeki soruya karşılık, “Ben halkımın refahını istiyorum. Bütün isteğim sizlerin gelecekte ülkemize sahip çıkmanızdır” diyerek, ülkenin güzelliğine işaret etti.

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