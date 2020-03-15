Başbakan Ersin Tatar da Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ardından seçimi düşünecek bir vakti olmadığını söyledi. Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bir soru üzerine “Benim hiç seçim düşünecek vaktim yok. Tek derdim bu işin üstesinden gelmektir. Bütün vaktimi bu duruma harcıyorum” diye konuştu.
Tatar: Benim hiç seçim düşünecek vaktim yok
“Benim hiç seçim düşünecek vaktim yok. Tek derdim bu işin üstesinden gelmektir"
15 Mart 2020 Pazar 18:24
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Yaşa re güfi gufi soksun bunu
Arodezlı gufi soksun bunuBeğen (0) Beğenmedim! (0)
En sonunda mantıklı bır acıklama yapdın be Kel oğlan toparlanıyon bakarımda sakın bıcez yere kafa atmayasında böyle oldun (oylar akıncıya)
soyleyecek bisey bulamadım Allah affetsin seni nediym saa