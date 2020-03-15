Tatar: Benim hiç seçim düşünecek vaktim yok

Başbakan Ersin Tatar da Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ardından seçimi düşünecek bir vakti olmadığını söyledi. Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bir soru üzerine “Benim hiç seçim düşünecek vaktim yok. Tek derdim bu işin üstesinden gelmektir. Bütün vaktimi bu duruma harcıyorum” diye konuştu.