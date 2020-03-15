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Tatar: Benim hiç seçim düşünecek vaktim yok

“Benim hiç seçim düşünecek vaktim yok. Tek derdim bu işin üstesinden gelmektir"

15 Mart 2020 Pazar 18:24
1499 Okunma
Tatar: Benim hiç seçim düşünecek vaktim yok

Başbakan Ersin Tatar da Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ardından seçimi düşünecek bir vakti olmadığını söyledi. Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bir soru üzerine “Benim hiç seçim düşünecek vaktim yok. Tek derdim bu işin üstesinden gelmektir. Bütün vaktimi bu duruma harcıyorum” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarSeçimKoronavirüsCoronavirüs
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Arodezli. 2020-03-15 20:24:15

Yaşa re güfi gufi soksun bunu

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Misafir Avatar
Gatriye aba 2020-03-15 20:31:08 @Arodezli.

Arodezlı gufi soksun bunu

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Gufi 2020-03-15 18:45:47

En sonunda mantıklı bır acıklama yapdın be Kel oğlan toparlanıyon bakarımda sakın bıcez yere kafa atmayasında böyle oldun (oylar akıncıya)

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insanoğlu 2020-03-15 20:22:30

soyleyecek bisey bulamadım Allah affetsin seni nediym saa

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