Tatar: Benim suçsuz olduğumu herkes biliyor

Başbakan Ersin Tatar, Strasbourg temaslarını tamamlamasının ardından Londra’ya geçiyor.

Özel Kalem Müdürü Okan Donangil’in eşlik ettiği Başbakan Ersin Tatar, Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Poly Peck konusunun yıllardır aleyhine kullanılan bir konu haline getirildiğini belirten Tatar, “Poly Peck içerisinde Türkiye ve KKTC yatırımları için görevliydim. Hiçbir zaman Poly Peck olayları için suçlanmadım, çünkü suç işleyecek bir şey yapmadım” dedi.

Poly Peck içerisinde imza yetkisi olmadan, genç ve idealist bir mezun olarak çalıştığını belirten Tatar, bu süreçte haksız suçlamaların hep devam ettiğini, kendisinin ve ailesinin çok büyük üzüntüler çektiğini söyledi.

Tatar, Haber Kıbrıs’a şunları söyledi:

Ben ne Poly Peck’e ne de birlikte çalıştığım insanlara yalan yanlış bir şey yapmadım. Bunu sayın Asil Nadir en iyi bilenlerdendir.

Genç ve idealist bir üniversite mezunu olarak Poly Peck’te de Kıbrıs Türküne hizmet için çalıştım. 27 yaşındaydım. İmza yetkim dahi yoktu, ne gibi bir suç işleyebilirim ki?

Ardından Türkiye’de de KKTC’de de hep bu halk için çalıştım.

Ama cadı avı şekline döndürülen Poly Peck süreci ile ilgili herkes bilip bilmeden konuştu.

Yapacak çok işim var. Başbakan olarak, yıllar içerisinde edindiğim tecrübeleri bu halka hizmet olarak sunmak istiyorum.

Beni, Londra prangası ile yıllarca siyaseten de tehdit ettiler.

Bu yöndeki eleştirileri de önleme adına önce partim adına Strasbourg’ta, ardından da bu ülke başbakanı olarak, yurttaşlarımızla buluşmak üzere Londra’ya gidiyorum.

Benim Kıbrıs Türk sevdalısı olduğumu herkes bilir. Ben çalışırım, emek veririm, Allah yolumu açar. Anne- babamın hayırduaları peşimden gelir. Ülke insanının bana inanan ve güvenen insanları bana güç verir.

Bugün medyaya yansıyan SFO ile ilgili belgenin hangi art niyetli kişiler tarafından neden sızdırıldığını da bilecek kadar tecrübe sahibim. Ama bu çamur bende tutmaz. Şuanda Londra’ya gidiyorum umarım bu konu da artık kapanır.

Sadece bir başbakan olarak, bir siyaset adamı olarak belden aşağıya saldırılarla değil icraat safhasında yaptıklarım veya yapamadıklarımla eleştirilirim. Yapacak çok işim var. Şimdi beni eleştirenlerin başka konusu kalmadıysa, bıraksınlar da ülkemize hizmet edelim. Londra temaslarımızın ardından ülkemize döneceğiz ve hizmetlerimiz de artarak devam edecek.

Benim bu konularda masum olduğumu bildiği halde, siyaseten ve başka gerekçelerle belge sızdıran ya da bildiği halde eleştiri yapanları ise halkımızın vicdanına havale ediyorum.”