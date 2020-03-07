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Tatar: "Biber gazı sıkılması kabul edilebilecek bir davranış değildir"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Rum polisinin Lokmacı Sınır Kapısı’nın açılması için barışçı bir gösteri yapan insanların üzerine biber gazı sıkmasının kabul edilebilecek bir davranış olmadığını belirtti ve Anastasiadis yönetimini protesto etti.

07 Mart 2020 Cumartesi 19:18
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Tatar: "Biber gazı sıkılması kabul edilebilecek bir davranış değildir"

Başbakan Tatar, Rum liderliği 4 sınır kapısını kapatma gerekçesi olarak Corona virüsüne karşı tedbir almayı gösterse de bunun inandırıcı olmadığını, Kuzey Kıbrıs’ta her hangi bir vakaya rastlanmadığını dolaysı ile 4 kapının bir an önce açılması gerektiğini belirtti.

Ersin Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim samimi politikamız Rum tarafı ile egemen eşitlik ve karşılıklılık temelinde ilişkilerimizi geliştirme yönündedir. Dolayısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum tarafı arasında sınır kapılarının açılmasına da açık kalmasına da destek veriyoruz. Anımsanacağı üzere 2002 yılında Ledra Palace ve Metehan kapılarının açılması kararını veren de yine UBP Hükümeti idi.

Dolayısı ile Rum polisinin Lokmacı Sınır Kapısı’nın açılması için barışçı bir gösteri yapan insanların üzerine biber gazı sıkması kabul edilebilecek bir davranış değildir.

Bunu yaptıran Anastasiadis yönetimini protesto ediyorum.

Daha önce de ifade ettiğim üzere Rum liderliği 4 sınır kapısını kapatma gerekçesi olarak corona virüsüne karşı tedbir almayı göstermesi inandırıcı değildir.

Bunun en açık kanıtı, Anastasiadis yönetiminin söz konusu kapatma kararını, iki tarafın oluşturduğu sağlık komitesini hiç bilgilendirmeden, konunun orada görüşülmesini sağlamadan almasıdır.

Kuzey Kıbrıs’ta şu ana kadar her hangi corona virüsü vakasına rastlanmamıştır.

Dolaysı ile Rum Yönetimi 4 kapının bir an önce açılması sağlamalıdır.

Avrupa Birliği Komisyonu ile Birleşmiş Milletler konuyu seyretmekten vazgeçmeli Rum liderliği nezdinde gerekli çalışmaları derhal yapmalıdır.

Bu arada, bazı kişilerin bölgeye giden Ekonomi ve Enerji Bakanımız Sayın Hasan Taçoy ile partimiz aleyhine sarf ettikleri sözleri de asla hak etmediğimizi, buna yeltenenlerin sadece ve sadece partizanca bir tutumla böyle saldırganlaştıklarının açık olduğunu da belirtmekte fayda görüyorum.

Ulusal Birlik Partisi dün olduğu gibi bugün de halkımızın özü, sözü, egemenliğinin özgürlüğünün, güvenliğinin ve mutluluğunun savunucusudur. Halkımızın desteği ile en büyük, en güçlü partidir ve kuru gürültüye asla pabuç bırakmayacak bir karakterdedir."

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarSınır KapılarıRum Polisi
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