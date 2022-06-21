Tatar: “Bilimsel çalışmalarımızın dünyaya taşınması gurur vericidir”

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, bilimsel çalışmalarda emeği geçenleri ve büyük vizyon sahibi olan herkesi kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının dünya ile buluşması ve haklı sesini dünyaya duyurması hususunda üniversitenin yaptığı çalışmaların “gurur verici” olduğunu söyledi.

YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel’i kutlayan Tatar, verilen ödüllerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, nicelik yanında nitelikli bilimsel çalışmaların rekabet ortamında dünyaya taşınabilmesinin önemine işaret ederek, “YDÜ yönetiminin kazançlarının ülkeye farklı alanlardaki büyük yatırımlara dönüştürmesinin herkese ilham verdiğini” de söyledi.