Tatar: Bir anlaşma olacaksa iki devlet ve egemen eşitlik temelinde olmalı

Başbakan Ersin Tatar, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti. Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Başbakan Tatar’ı yeniden aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Tatar’a başarılar da dileyen Esenyel, “Bu seçimi kazanacağınızdan eminim” dedi.

Başbakan Ersin Tatar da, Sönmezliler Ocağı’na yıllardan beridir gelip gittiğini ve buradaki sohbetlerinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerle ne kadar başarılı bir noktada geldiğine vurgu yapan Başbakan Tatar, günün sonunda barış, huzur ve güven içerisinde yaşayan bir Kıbrıs Türk halkı olduğunu ifade etti.

Tatar, “Benim temel felsefem inancım, daha sağlam bir ekonomi, daha kalkınan bir KKTC, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda, başı dik onurlu bir şekilde var olabilmesi için çoluk çocuğumuzun burada gelecek ve hayat bulabilmesi için mutlaka Kuzey’de kendi devletimizin çatısı altında ama egemen eşitlik temelinde bir siyasetin geliştirilmesidir” dedi.

Başbakan, son 50 yıldır federal temelde bir anlaşma için büyük uğraşlar verildiğini, Türk tarafının iyi niyetine rağmen, Rum tarafının hiçbir adım atamadığını vurguladı.

Crans Montana’da yapılan görüşmelerde garantörlüklerin de masaya yatırıldığına ve bunun büyük bir zafiyet olduğuna dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

“Crans Montana’da garantörlükler de masaya yatırıldı. Kıbrıs Türk halkının asla kabul edemeyeceği meseleler tartışıldı. Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü bizler için yaşamsaldır. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde en önemli unsur olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz bunu asla kabul etmeyiz hiçbir güvenlik mekanizması Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün yerini alamaz.”

Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı ile Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda başı dik ve onurlu bir şekilde KKTC devleti çatısı altında yaşayabildiğinin altını çizen Başbakan, Türkiye’nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikası ile Kuzey’de bir Türk devletinin mutlaka ve mutlaka var olacağının altının çizildiğini söyledi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa yan yana yaşayan iki devlet ve aynı zamanda egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini vurguladı.

Tatar, “Aksi takdirde Türkiye’nin çekildiği ve AB içerisinde özgürlükler dediğimiz serbest seyahat, serbest dolaşım, serbest yerleşim, serbest mal edinme uzun vadede Kıbrıs Türk halkını buradan yok olmaya kadar götürebilecek çok tehlikeli ve maceraperest bir süreç olacağı için UBP’nin adayı olarak söylediklerim açık ve nettir. Benim siyasetim budur, bu siyaseti temsil ediyorum ve sizlerin desteğine de teşekkür ederim” dedi.

Başbakan Tatar, 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin çok önemli olduğunu ve tüm dünyanın gözünün KKTC’de olacağını kaydetti.

Konuşmaların sonunda Başbakan Ersin Tatar, Sönmezliler Ocağı anı defterini de imzaladı.(BRT)