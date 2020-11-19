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Tatar: ‘Bir millet 3 devlet’ mantığıyla beraber hareket edebilmemiz önemlidir…”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuk olduğu Azerbaycan TV 5 Haber kanalında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu.

19 Kasım 2020 Perşembe 11:04
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Tatar: ‘Bir millet 3 devlet’ mantığıyla beraber hareket edebilmemiz önemlidir…”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuk olduğu Azerbaycan TV 5 Haber kanalında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da elde ettiği başarı nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirerek Azerbaycan’ı kutlayan Cumhurbaşkanı, KKTC-Azerbaycan ilişkisinin daha da gelişmesi temenni etti.

Uluslararası kurum ve kuruluşların, Azerbaycan’daki sivil halkın katledilmesine yönelik tutumuyla ilgili bir soruya karşılık Azerbaycan’daki sivil halkın katledilmesiyle ilgili söz konusu kurum ve kuruluşların sessiz kalmasını da eleştiren Cumhurbaşkanı, yabancı devletlerin dini birlik ve ortak menfaatleri düzleminde hareket ederek Türk devletlerine haksızlık yapmalarına izin verilmeyeceğini vurgulayarak “Haklı olduğumuz davaları ileriye taşımaya devam edeceğiz diye konuştu.

Maraş açılımına da konuşmasında değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin bu konuda verdiği büyük destekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Güçlü Türkiye, büyük potansiyele sahip Azerbaycan ve Doğu Akdeniz’de önemli bir devlet olan KKTC’nin yarattığı ortak gücün öneminin de altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğru yoldayız. Bugünler, geçmişten daha önemlidir çünkü Kıbrıs’ta artık petrol, gaz ve hidrokarbon zenginliklerinin olduğu bir gerçektir… İnancım tamdır ki hep birlikte büyük başarılara imza atacağız… ‘Bir millet 3 devlet’ mantığıyla beraber hareket edebilmemiz önemlidir…” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’a sevgilerini ve saygılarını ileterek “Gazamız mübarek olsun” diye röportajı sonlandırdı. 

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