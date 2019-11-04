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Tatar: Birilerini suçlayarak bir yere varamayız

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda trafik kazaları konuşuldu.

04 Kasım 2019 Pazartesi 13:28
Tatar: Birilerini suçlayarak bir yere varamayız

Başbakan Ersin Tatar, trafikte yapılması gereken çok iş bulunduğunu ancak birbirini suçlayarak da bir yere varılamayacağını vurguladı.

Yollardaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü, polisin de denetimlerin yapılması için imkanlarını zorladığını belirten Tatar, 100 polis alımı için de sürecin devam ettiğini ve 1 Ocak itibarıyla yeni polislerin göreve başlayacaklarını söyledi.

Acı kayıpların olmaması için duyarlılık içerisinde olduklarını kaydeden Tatar, her kazada herkesin içinin yandığını ve bunun siyasi rant meselesi haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, herkes için büyük üzüntü olan kazaların önlenmesi için bir bütün olarak duyarlılık gösterilmesi gerektiğini kaydederek, sürücülere düşen görevlere değindi.
Tatar, hükümet olarak zafiyet ve eksikliklerin giderilmesi için imkanlarını zorladıklarını da vurguladı…

Ehliyet konusunda da Tatar, özellikle ağır vasıta süren yabancıların KKTC’deki sınav sistemine tabi olması gerektiğini, yasaların bunu emrettiğini hatırlattı.

Ehliyeti verenler ve şoför okullarının da kolay kolay ehliyet vermemesi gerektiğini kaydeden Tatar, ehliyet sınavına girenlerin yüzde 99’unun bu sınavları geçtiğini, bunun incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, konuşmasında trafikte hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi…

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Tatar
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BLA BLA 2019-11-04 14:48:11

Başbakan sanki da bizim gavedeki Ahmet dayı gibi gonuşur. lazımdır, yapalıdır, yapın be.icraat. canlar gidiyor her gün, her ay ortalam 3 kişi kurban

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UŞAK 2019-11-04 14:06:34

HADE BE UŞAKLAR DAVRANIN DA HÜKÜMET BİŞEY YAPAMAYCAK ANLAŞILAN İŞ BAŞA DÜŞDÜ. YARINDAN İTİBAREN YOL YAPMAYA BAŞLASIN VATANDAŞLAR.

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yazık 2019-11-04 18:42:48

SAYIN BAKAN ONCE DOGRU DURUST YOL YAPINIZ HALKTAN HEP ALMAYI BILIRSINIZ HALKINIZI DA DESTEKLEYINIZ YAZIKTIR INSANLAR OLUR GIDER

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Vatandaş1 2019-11-04 21:24:04

Kusura bakmayın beyler ama sizin konuştuklarınız hep kazalarla ilgili,yol güvenliğiyle ilgili.Halbuki trafiğin düzeni en az konuştuklarınız kadar önemli..İnsanları çileden çıkaran ve göz yummaya,beklemeye tahammülü olmayan belli başlı bazı sorunlar kısaca; 1-İsteyen istediği gibi arabasına sesli egsoz takıyor,şehrin içinde gündüz,gece,geceyarısı demeden,keza sabahın erken saatlerinde gümbür gümbür sürat yapıyor uykumuzdan uyanıyoruz. Yasak olmasına rağmen bu arabalar muayeneden nasıl geçer? Bir mantıklı açıklaması varmıdır bunun Sn.Başbakan? 2-Arabalara ilaveten bir de atv denen şu dört tekerlekli motorlar oldukça rahatsızlık yapıyorlar.Egsozların susturucularını söküp trafiğin içinde cambazlık yapıyor ve insan hayatını tehlikeye sokuyorlar.Arayan soran yok! 3- Trafikte kullanım izni olmayan dağ motorları yine egzoz susturucuları sökülmüş vaziyette trafiğin içinde çoğu zaman ön tekerlek havada gösteri yapıyorlar.Ne polis denetimi var nede polis cezası.

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Vatandaş2 2019-11-04 21:25:14

4- Yolcu taşıyan minibüsler başlı başına şehrin trafiğine başka bir bela.! Yolcu taşıdıklarının farkında olmadan yolcu kapacaklar diye birbirleriyle yarış yapıyorlar. İstedikleri yerde durup istedikleri yerden yolcu alıp kalkıyorlar ve trafik akışını engelliyorlar. Sürekli olarak korna çalıp çevrede ses kirliliği yaratıyorlar. Bir polisin de bunlara ceza kestiğini veya uyardığını görmedik. Bütün bunlar üstesinden kolay gelinebilecek işler olmasına rağmen kimsenin umurunda bile değil,bilmek dahi istemiyorlar..

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Serkan 2019-11-04 21:31:21

Trafikte en büyük sorun şu döküntü araçlarla insan taşıyan minibüslerdir..Bakıyorsunuz içindeki şöför yüzünde bir karış sakal eşkiya gibi ve yollarda istediği yerde durup istediği yerde yolcu alıyor ve trafik felç! Hemen arkadaki araçlardan koro halinde kornalar..İşte size ses kirliliği..

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