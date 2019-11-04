Tatar: Birilerini suçlayarak bir yere varamayız

Başbakan Ersin Tatar, trafikte yapılması gereken çok iş bulunduğunu ancak birbirini suçlayarak da bir yere varılamayacağını vurguladı.

Yollardaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü, polisin de denetimlerin yapılması için imkanlarını zorladığını belirten Tatar, 100 polis alımı için de sürecin devam ettiğini ve 1 Ocak itibarıyla yeni polislerin göreve başlayacaklarını söyledi.

Acı kayıpların olmaması için duyarlılık içerisinde olduklarını kaydeden Tatar, her kazada herkesin içinin yandığını ve bunun siyasi rant meselesi haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, herkes için büyük üzüntü olan kazaların önlenmesi için bir bütün olarak duyarlılık gösterilmesi gerektiğini kaydederek, sürücülere düşen görevlere değindi.

Tatar, hükümet olarak zafiyet ve eksikliklerin giderilmesi için imkanlarını zorladıklarını da vurguladı…

Ehliyet konusunda da Tatar, özellikle ağır vasıta süren yabancıların KKTC’deki sınav sistemine tabi olması gerektiğini, yasaların bunu emrettiğini hatırlattı.

Ehliyeti verenler ve şoför okullarının da kolay kolay ehliyet vermemesi gerektiğini kaydeden Tatar, ehliyet sınavına girenlerin yüzde 99’unun bu sınavları geçtiğini, bunun incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, konuşmasında trafikte hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi…

(BRT)