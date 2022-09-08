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Tatar, Birleşik Krallık’ın yeni başbakanı Liz Truss’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık’ın yeni başbakanı Liz Truss’ı tebrik etti:

08 Eylül 2022 Perşembe 14:25
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Tatar, Birleşik Krallık’ın yeni başbakanı Liz Truss’ı tebrik etti


“Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılmasına yönelik verilen sözlerin tutulması için olumlu katkı yapılmasını umuyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık’ın yeni başbakanı olarak seçilen Liz Truss’a bir mektup göndererek yeni görevi dolayısıyla kutladı ve başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Tatar mektubunda, iki ülke arasındaki ticaret ve seyahate yönelik zorlukların hafifletilmesi konusunda gerekli adımların atılması çağrısında bulundu. 

Birleşik Krallık yeni başbakanını, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı adına kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşik Krallık ile ilişkilerin geliştirilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasındaki ticaret ve seyahat konusunda Birleşik Krallık’ta yaşayan yaklaşık 300 bin Kıbrıslı Türk ile ülkemizde yaşayan yaklaşık 15 bin İngiliz vatandaşının maruz kaldığı zorlukların hafifletilmesi yönünde çalışmaya hazır olduğunu belirtti. 

Kıbrıs meselesine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar mektubunda, Kıbrıs’ta bir antlaşmanın egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüsünün kabulü temeline dayalı olmasını içeren Kıbrıs Türk pozisyonunu da paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ticaret, seyahat, spor ve kültür konularındaki izolasyonların son bulmasına yönelik verilen sözlerin tutulması için olumlu katkı yapılacağını umduğunu ifade etti.

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