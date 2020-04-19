Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Tatar: Birlikte başaracağız

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından halka seslendi. Hükümetin salgınla canla başla ve başarılı bir şekilde mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Tatar, “Zorlukları aşacak, güzel, güneşli, aydınlık günler göreceğiz. Güzel gelecek, çabalarımızla gelecek” dedi.

19 Nisan 2020 Pazar 19:29
960 Okunma
Tatar: Birlikte başaracağız

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından halka seslendi. Hükümetin salgınla canla başla ve başarılı bir şekilde mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Tatar, “Zorlukları aşacak, güzel, güneşli, aydınlık günler göreceğiz. Güzel gelecek, çabalarımızla gelecek” dedi.

Tatar’ın mesajı şöyle:

 ‘Çok değerli kardeşlerim..Bildiğiniz üzere Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkeside olduğu gibi ülkemizde de olağanüstü bir süreç yaşanmaktadır. Bu kritik süreçte hükümet etme görevi bizlerindir. Hükümetimiz aldığı hızlı ve doğru kararlarla Covid-19’la mücadeleyi başarı ile yürütmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun görüşlerine göre; bu yatay seyir devam edecek ve bir süre sonra, hijyen ve sosyal mesafe koşullarına bağlı kalınması koşulu ile bazı daire ve iş kollarımızın, iş yerlerimizin açılması gündeme gelebilecektir. Hükümetimiz duran ekonomimizin tekrar canlanması, ortaya çıkan sıkıntıların aşılması için de çeşitli ekonomik ve sosyal kararlar almıştır.

Sizlerden beklentim bu kritik süreçte Devletimize, hükümetimize olan desteğinizi tüm sıkıntılara rağmen artırarak devam ettirmenizdir. Özellikle sosyal medyada başarılarımızı çekemeyenlerin partimize, bizlere karşı yürüttükleri, karalama, moral bozma çabaları karşısında dayanışmamızı artırmamız germektedir’ dedi.

BRT

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! Ali Pilli: "Bugün 1 yeni pozitif vaka görüldü"
SON DAKİKA! Ali Pilli: "Bugün 1 yeni pozitif vaka görüldü"
Bin 500 TL destek için başvurular yarın başlıyor
Bin 500 TL destek için başvurular yarın başlıyor
Baybars: "Bugün evimizde kalarak yarının baharlarını sağlıkla karşılayalım"
Baybars: "Bugün evimizde kalarak yarının baharlarını sağlıkla karşılayalım"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim