Tatar: Birlikte başaracağız

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından halka seslendi. Hükümetin salgınla canla başla ve başarılı bir şekilde mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Tatar, “Zorlukları aşacak, güzel, güneşli, aydınlık günler göreceğiz. Güzel gelecek, çabalarımızla gelecek” dedi.

Tatar’ın mesajı şöyle:

‘Çok değerli kardeşlerim..Bildiğiniz üzere Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın pek çok ülkeside olduğu gibi ülkemizde de olağanüstü bir süreç yaşanmaktadır. Bu kritik süreçte hükümet etme görevi bizlerindir. Hükümetimiz aldığı hızlı ve doğru kararlarla Covid-19’la mücadeleyi başarı ile yürütmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun görüşlerine göre; bu yatay seyir devam edecek ve bir süre sonra, hijyen ve sosyal mesafe koşullarına bağlı kalınması koşulu ile bazı daire ve iş kollarımızın, iş yerlerimizin açılması gündeme gelebilecektir. Hükümetimiz duran ekonomimizin tekrar canlanması, ortaya çıkan sıkıntıların aşılması için de çeşitli ekonomik ve sosyal kararlar almıştır.

Sizlerden beklentim bu kritik süreçte Devletimize, hükümetimize olan desteğinizi tüm sıkıntılara rağmen artırarak devam ettirmenizdir. Özellikle sosyal medyada başarılarımızı çekemeyenlerin partimize, bizlere karşı yürüttükleri, karalama, moral bozma çabaları karşısında dayanışmamızı artırmamız germektedir’ dedi.

BRT