Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Ercan'da uyuşturucu!
Ercan'da uyuşturucu!

Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği’nin düzenlediği “Birlikte Güçlüyüz” ödül törenine katıldı.

19 Haziran 2022 Pazar 14:24
18 Okunma
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
banner48

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar ödül töreninde yaptığı konuşmada, Babalar Günü’nde anlamlı bir törene katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek mücadele yıllarında mevzilerde yer alan babaların mücahit ruhu ile 20 Temmuz 1974 sabahına dek vatanı için direnerek büyük fedakârlıklar yaptığını anımsattı ve hayatta olmayanlara rahmet, hayatta olanlara sağlık ve huzur diledi.

Vefa gereği Kıbrıs Türk halkının çektiği çileyi ve zor koşullarda 103 köyde verilen büyük mücadeleyi böyle törenlerle yeniden hatırladığımızı belirten Cumhurbaşkanı Tatar, direniş öyküsünde başta mücahit komutanların yer aldığını dile getirerek, Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde vatan müdafaasında canını ve her türlü hak ve hukukunu feda eden babaların ruhlarını şad etti.

Cumhurbaşkanı, “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tatar, TMT Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu’na ve TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Veli Koreli’ye böyle anlamlı bir töreni düzenledikleri için teşekkür etti ve mücahitlere plaket takdim etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
28 yaşındaki sürücü yaralandı
28 yaşındaki sürücü yaralandı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Yiğitler muhtarını unutmadı
Yiğitler muhtarını unutmadı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim