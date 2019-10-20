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Tatar: Birlikte hareket edilmesi halinde tüm sorunlar aşılacak

20 Ekim 2019 Pazar 12:06
Tatar: Birlikte hareket edilmesi halinde tüm sorunlar aşılacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin TatarKıbrıs Türk Halkı’nın, kendi içinde birliğini koruduğu, Türkiye ile samimi işbirliğini sürdürdüğü sürece biraz zaman alsa da tüm sorunlarını aşacağını vurguladı.

Ersin Tatar, “Çok çalışmak, üretmek, dünyadaki gelişmelere göre kendimizi geliştirmek, girişimcilerimizin yatırımlarının önünü açmak durumundayız ki, refah seviyemizi artıralım” dedi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, yenilenen Dikmen UBP örgüt binası açıldı.

“BÜYÜK BİR CAMİA..”

Açılışta konuşan Ersin Tatar,  Ulusal Birlik Partisinin Kıbrıs Türkü’nün takdir ve sevgisiyle çok büyük bir camia olduğuna  dikkati çekti ve şunları söyledi:

“Ben sizin içinizden çıktım. Beni, önce milletvekilliğine, bakanlığa, Genel Başkanlığa, Başbakanlığa UBP’ye oy veren sizler, halkımız taşıdı. Vefalı bir insanım diye düşünüyorum Asla bana yapılan katkıları, destekleri unutmam. Dolayısıyla bundan sonra da bundan önce olduğu gibi öncelikle beni buralara getiren partime kulak verecek, sonra da Devletimin, halkımızın menfaatlerini göz önünde bulundurarak yolumda ilerleyeceğim.”

SORUNLARIN AŞILMASI

Partililerden asla birlik beraberliklerini bozmamalarını, doğru ne ise ona katkı sağlamalarını  isteyen Tatar,  Kıbrıs Türk halkının kendi içinde birliğini koruduğu, Türkiye ile samimi işbirliğini sürdürdüğü sürece tüm sorunlarını biraz zaman alsa da aşacağını vurguladı.

Ulusal Birlik Partililer ve her görüşten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanı ile her an iç içe yaşayan bir politikacı olduğunu, halkın sorunlarını ve çözümlerini iyi bildiğini kaydeden Tatar, “Kimse bizi kandıramaz, birlik beraberliğimizi bozamaz. Birlik beraberliğimiz bozulursa yaşayacağımız sıkıtılar bellidir. Bizim için esas olan doğrularda birleşmek ve halkının refahını artırmaktır” diye konuştu.

Başbakan Tatar, Kıbrıs konusunda konuşurken de çok dikkat edilmesi gereken bir dönemden geçildiğini, Rum-Yunan ikilisinin adayı ele geçirme planlarını çok sinsice devam ettirdiklerini kaydetti.

Ersin Tatar, UBP ve kendisinin, tarihi görevlerinin KKTC’ye sahip çıkmak ve onun tanınmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, “İnanırsak başaracağız. Başarmamız hiçbir neden yoktur. Kosova başarmışsa biz de başarırız” dedi.

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UBPBaşbakan Ersin TatarUBP Basın BürosuHaberGündemKıbrıs
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