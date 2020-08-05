Tatar: “Birtakım gerçekler ortaya çıktı”

Başbakan Ersin Tatar, Ankara temaslarını tamamlamasının ardından Ercan Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay’ın davetlisi olarak Ankara’ya gittiklerini, protokolün değerlendirilmesi, kaynak akışı ve bütçe çalışmalarına başlamak için kaynak verilmesi hususunu ele aldıklarını aktaran Tatar, “Pandemi hastanesi konusunda taleplerimizi iletmiştik, önümüzdeki dönemde 100 odalı pandemi hastanesi yapılması konusu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylandı” dedi.

“BİRTAKIM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI”

Hayat pahalılığı için talepleri ele aldıklarını, Erdoğan ile de benzer konuların görüşüldüğünü, birtakım gerçeklerin ortaya çıktığını söyleyen Başbakan Tatar, “Başka parti başkanlarının davet edilmesi, Türkiye’nin her zaman yaptığı bir şeydir, buraya herhangi bir müdahale söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin bu süreçten nasıl çıkacağı noktasında gayet güzel bir görüşme olduğuna dikkat çeken Ersin Tatar, “Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın da davet edildi, ancak kendisi gelmedi. Önemli olan, hükümet olarak icraatları sürdürmek, halkın beklentilerine yanıt vermektir” şeklinde konuştu.

Ankara’nın herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığının, Ankara’nın, KKTC’deki süreci de yakından takip ettiğini kaydeden Tatar, “Şu anda farklı bir oluşum söz konusu değil, seçim yasaklarının başlamasına da sayılı günler kala yeni bir hükümet kurulması mümkün değil” dedi.

“MARAŞ’IN ESKİ SAHİPLERİNE İADE EDİLMESİ GEREKİR”

Maraş konusunu da ele aldıklarını, Türkiye’nin KKTC’ye her zaman destek vereceğini belirttiğini anlatan Ersin Tatar, “Maraş konusunda Türkiyeli yetkililer tarafından çalışmalar devam etti. Erdoğan da Maraş meselesine sıcak bakılıyor, biz de meseleyi irdeliyoruz. Maraş ile ilgili açılım süreci olabilir, çünkü Maraş’ın eski sahiplerine iade edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

KIBRIS POSTASI