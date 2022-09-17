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Tatar: "Biz sadece kendi hakkımız ve hukukumuzun peşindeyiz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasının Kıbrıs meselesinin çözümüne hiçbir katkısı olmayacağını ifade ederek, “Biz sadece kendi hakkımız ve hukukumuz peşindeyiz” dedi.

17 Eylül 2022 Cumartesi 19:05
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Tatar: "Biz sadece kendi hakkımız ve hukukumuzun peşindeyiz"


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu sabah 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırdığını duyurdu.

CNN Türk yayınına katılan  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin kararını  "Bu kararı çok yanlış olarak değerlendiriyorum. Adada hem kuzeyde hem güneyde olumsuz algının yerleşmesi için bir hava gelişecek. 1974'den beri uygulanan bu ambargonun kaldırılması sonrası Kuzey de tedbirini alacak ver gerilim yükselecek. Gerek yoktu diye düşünüyorum" sözleri ile değerlendirdi.

"ANLAŞMA OLACAKSA DA OLMAZ"

Ersin Tatar konuşmasına şöyle devam etti;

"Silah ambargosunun kaldırılmasından bahsediyoruz. Diledikleri silahı ABD'den alabilecekler. Ege'de yaşanan gerginliği görüyoruz. Lozan'a rağmen orada silahlandırmaları görüyoruz. Şimdi bu Kıbrıs'a da yayılacak. Böyle bir şeyin Kıbrıs meselesinin çözümüne hiçbir katkısı olmaz. Aksine bir anlaşma olacaksa böyle bir ortamda olmaz. Türkiye Cumhuriyetinin açıklamalarını destekliyoruz. Biz sadece kendi hakkımız ve hukukumuz peşindeyiz.

SONUN BAŞLANGICI OLUR

Bu karar sonun başlangıcı olur. Bu silahlarla neye hizmet edecekler, neyin peşindeler emin değilim.

Kıbrıs'ta Türk-Yunan dengesi her zaman olmuştur. Bütün bunlar KKTC'nin egemenliğinin önemini göstermektedir. Biz buradan baktığımızda varlığımızı Türkiye'ye borçluyuz. Türkiye büyük bir devlet. Biz de KKTC olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikteyiz, beraberiz. Ona göre hakkımızı hukuku muzu korumak en büyük dileğimizdir. Bizim egemenliğimiz olmazsa bunlar bizi hap gibi yutar.

Siz bizimle Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir anlaşma yapmak isterseniz böyle olaylara girmeyeceksiniz. Bizim kimse ile çatışma niyetimiz yok. Sizin de yoksa neden silah alıyorsunuz?"

ZAMANLAMA MANİDAR MI?

"New York'ta toplantılar var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya ulaştı. Önemli toplantılar olacak. Biz de orada olacağız ve bütün yetkililerle konuşacağız. Onunla mı bağlantılı bilemiyorum. Rum tarafının "Biz bunu uzun zamandır pişiriyoruz" bir açıklaması var. ABD ile istişare yapmışlar. Bunun bir geçmişi var."

KIBRIS RUS KESİMİNİN ABD ÜSSÜ MÜ OLUYOR?

"Bu silahlanma üs ihtiyacından öte bir şey. Geçmişte buradan uçak kaldırdılar. Bu silahlanmayla Güney Kıbrıs'ı güçlendirecekler ve Türkiye'ye Kıbrıs'ta böyle bir silahlanma var diyecekler. Bu Türkiye'ye bir uyarı olarak da değerlendirilebilir.

Böyle küçük bir adada bir cephanelik oluşturmak hiç hoş değil. Kıbrıs Barış harekatından sonra 48 yıldır kimsenin burnu kanamadı. Silahlanma kararı ile adadaki keyifler kaçacak. Hiç hoş olmayan şeyler çıkar. Ümit ederiz ki bir çatışma ve bir kavga çıkmaz. Umarız gerekli uyarılar yapılır ve bu adımdan vazgeçilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşında yaptığı liderlikle tahıl koridoru olsun, yaptığı diğer şeylerle gerçekten saygınlık kazandırmıştır. Yunanistan'ın bunu kıskandığını biliyoruz. "

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