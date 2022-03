Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Azerbaycan’la KKTC arasındaki gönül bağının pekişmesi için çalıştıklarını belirtti.

Azerbaycan’da yapılan etkinliklere her zaman katıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasında yaşanan her türlü acının ve sevincin ortak olduğunu; aralarındaki bağı pekiştirenin ise Anavatan Türkiye olduğunu kaydetti.

KKTC’nin bugün bu duruma gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük fedakârlıklar yaptığını ve her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Tatar, bu davanın Türklük davası olduğunu ve Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için Kıbrıs Türkü’ne her türlü zulmü yaşattığını vurguladı.

Mukavemetçi ruhlarıyla direnerek bugünlere geldiklerini, Rum-Yunan ikilisinin oyununa gelmeyeceklerini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin adadaki varlığının meşru olduğunu söyleyen Tatar, Azerbaycan ile aralarındaki bağın her geçen gün gelişeceğine inandığını belirtti.

Tatar, “Biz sizinle öz gardaşız. Sizin sevinciniz de üzüntünüz de bizimdir. Temennim, bir adım daha atarak diplomatik meselelerde de yakınlaşmamız” diye konuştu.