Tatar: “Bizim adadaki uğraşımız, kendi devletimizi güçlendirmektir”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da bulunan Rauf Raif Denktaş Türk Okulu’nun müdür, öğretmen ve öğrencilerini kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında, bu anlamlı ziyaret için duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, öğretmenlerin, Londra’daki çocukların Türkçe öğrenmesi için yaptığı özverili çalışmaları ve ailelerin ülkelerine bağlılıklarının takdir edildiğini ifade etti.

Uzun yıllar İngiltere’de yaşamış, çocuklarını orada büyütmüş vatandaşların olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ile bağların sürdürülebilmesinde ve Türkçe’nin en iyi şekilde öğretilmesinde öğretmenlerin katkısının bulunduğunu ve Kıbrıs Türk halkının da eğitime önem verdiğini dile getirdi.

“KKTC’Yİ AYAKTA TUTAN ŞEYLERDEN BİRİ, İNGİLTERE’DE YAŞAYAN YÜZBİNLERCE İNSANIMIZIN ÜLKESİNE BAĞLILIĞI, VATAN, MİLLET VE BAYRAK SEVGİSİDİR”

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da yaşayan insanların örf ve adetleri, lisanı, tarihi ve milli duygularla yetişmesinin önemine değinerek, İngiltere’de Kıbrıs Türk halkının mücadelesini savunan çok değerli insanların olduğunu söyledi ve özverili çalışmalarından dolayı okul müdürü ve öğretmenlerine teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bizim adadaki uğraşımız, kendi devletimizi güçlendirmektir. Pandemi döneminde, dünyanın her yerinde olduğu gibi biz de çok sıkıntılar yaşadık fakat şu an tedbiri elden bırakmadan yavaş yavaş açılmaya başladık. Bizim için önemli olan, İngiltere ile her türlü temasın güçlenmesi, çeşitli sektörlerdeki iş birliğimizin artarak devam etmesidir. Çocuklarına kendi dillerini, örf ve adetlerini öğreterek kültürümüzün yaşamasını, çocuklarımızın bunu bilerek büyümesini sağlamak ailenin görevidir.

Kıbrıs Türk halkı olarak çok mücadele verdik. Bu mücadele hâlâ daha devam etmektedir. KKTC’yi ayakta tutan şey, buradaki mücadeledir fakat bu mücadelenin yanında elbette bizim farklı ülkede yaşayan insanlarımız, bu ülkenin en başta gelenleri Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşlarımız ve Türkiye’nin bize olan desteği; özellikle İngiltere’de yaşayan yüzbinlerce insanımızın KKTC’ye bağlılığı, vatan, millet ve bayrak sevgisidir. Bu kültür, irade ve anlayışla yetiştirilmeniz, milletinize bağlılığınız bizim için çok önemlidir.”