Tatar: “Bizim güvenliğimizi TSK ve Türkiye Cumhuriyeti koruyor. Cumhurbaşkanı Akıncı farklı konuşabilir”

Başbakan Ersin Tatar, TRT Kıbrıs Temsilcisi Tahir Olcay Kıraç'ın sorularını yanıtladı. Kapalı Maraş’ın açılacağı yönünde açıklamalarda bulunan Tatar, “Maraş, mutlaka açılacak” diyerek envanter çalışmasının, altyapı hazırlıklarının ve hukuksal sürecin bittiğini açılma sürecine girildiğini aktardı.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs’ın haklarının savunacaklarını belirten Başbakan Tatar, “Bizim güvenliğimizi TSK ve Türkiye Cumhuriyeti koruyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı farklı konuşabilir” açıklamasını yaptı.

Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu vurgulayan Tatar, “Maraş, KKTC toprakları içerisindedir. Kimse elimizden alamaz. Başarılı bir şekilde yolumuza devam etmekteyiz” dedi.

Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Kapalı Maraş’ın açılımıyla birlikte “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyaya tanıtmak ve anlatmak amacımız” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’ın Kapalı Maraş’ın açılmaması adına halkına baskı yaptığını aktararak Taşınmaz Mal Komisyonu’na gelen 300 başvuruya dikkat çekerek “Bu sefer Maraş’ı açacağız” dedi. Maraş’ın artık gündem de olacağını ve açılmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade ederek Maraş'ın açılma zamanının geldiğini vurguladı.

Tatar, "önemli olan insan hakkıdır" diyerek 46 yıl sonra Maraş’taki mülklerin sahiplerine geri verilmesine dikkat çekti.