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Tatar: “Bizim siyasetimiz doğru siyasettir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. 

08 Nisan 2022 Cuma 11:37
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Tatar: “Bizim siyasetimiz doğru siyasettir"

ÖZEL HABER - Esengül Aykaç

ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nulan’ın, Tatar’a önce ‘cumhurbaşkanı’ dedi sonrasında özür dilemesini değerlendiren Tatar “Dün Sayın Nuland’ın Güney Kıbrıs’ta önemli bir basın toplantısında bana ‘Şimdi de Kuzey’e gidip Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşme yapacağım’dedi.  Daha sonra oradaki tepkilerden sonra kendisi düzeltme yaptı. Nuland’ın Cumhurbaşkanı Tatar söylemi belli ki artık uluslararası merkezlerde ve birtakım diplomasi yerlerinde KKTC gerçeğinin daha da kabul gördüğünü daha da yer olduğunu ve Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa mutlaka bu denklem üzerinde olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla siyasetimizi Türkiye Cumhuriyeti üzerinden yaptığımızın ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha göstermiş olduk” ifadelerini kullanarak “Bizim siyasetimiz doğru siyasettir. Yıllardan beridir verilen mücadelenin meyvelerinin vermeye başladı” dedi.  

“Ukrayna savaşından sonra bir kez daha siyasetimizin ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu bir kez daha ortaya çıkmıştır” diyen Tatar “Hepimizin de gördüğü gibi Ukraynalılar yalnız kaldı. Ne Avrupa Birliği ne de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ukraynalıların yanlarında olmadılar. Bir takım eylemler ve ambargolar gibi Rusya’yı yıldırmaya çalışıyorlar ama olan oldu” dedi.

Ukrayna savaşının dünyaya etkilerinden söz eden Tatar “Bu yüzden bizim için KKTC’de barış ve huzur içerisinde yaşayabilmek için Türkiye Cumhuriyeti’nin garantör ülke olmasının ne kadar önemli olduğunu ve Türk askerinin burada bulunması ile birlikte ne kadar caydırıcı olmasının da güvenliğimiz için ne kadar değerli olduğunu görmüş olduk” şeklinde konuştu...

Son Güncelleme: 08.04.2022 11:40
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