Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu ortaya koyması ile yeni bir sayfa açıldığını, Kıbrıslı Türkler için bir umut doğduğunu söyleyen Tatar, “Şimdiye kadar eziktik; el pençe halde ‘federasyon’ diyorduk” dedi.

Yeni bir sayfa açılması nedeniyle mutluluk duyduğunu kaydeden Tatar, “Bölge falan yok, devlet var. Toplum yok, halk var. Gururumuzla bayrağımızın dalgalanması için korkmadan mücadele veriyoruz” ifadelerini kullandı; Türkiye’nin desteğinin de yaşamsal olduğunu dile getirdi.

"SAVUNDUĞUM ZİHNİYETİN YILLARDAN BERİ TEMSİLCİSİYİM"

Kendisi için “Türkiye’nin papağanı” şeklinde söylemlerde bulunanları eleştiren Tatar, “Ne münasabet. Ben savunduğum zihniyetin ta öğrencilik yıllarından beri temsilcisiyim. Sol cenaha karşı yaptığım çalışmaları en iyi Akıncı bilir” ifadelerini kullandı.

Tatar, Başbakanlığı dönemini de işaret ederek, “Hükümet programında, Kudret Özersay’ın da desteği ile Kıbrıs’ta federasyona yönelik çözümün bittiğini o zaman da söylemiştim. Ben bu görüşümü savuna savuna Cumhurbaşkanlığı makamına geldim” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI