Tatar: Borçluyu korumak görevimiz

Başbakan Ersin Tatar, tüketicinin faizler konusunda korunması gerektiğini, ancak paranın maliyetini de piyasaların belirlemesinin sağlıklı olduğunu söyledi.

Faizler yükseldiğinde borçlara ilişkin faizleri yükselten bankaların, faizler düşerken indirime gitmediğine işaret eden Tatar, borçlanan insanları korumak gerektiğini vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, birleşik faizin tartışıldığı meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, birleşik faiz konusunda bir ad-hoc komite kurulmasının faydalı olacağını söyledi.

Tüketicinin korunmasının önemine işaret eden Tatar, faiz düştüğünde borç faizlerini düşürmeyen bankaların faiz arttığında ise anında yukarı taşıdığını belirterek, borçlanan insanları korumak gerektiğini vurguladı.

Başbakan Tatar, bankaların rekabet etmesi halinde paranın masraflarının düşebileceğini kaydederek, birleşik faizin kaldırılamayacağını çünkü paranın maliyetini piyasanın belirlediğini söyledi.

Tatar, “Meclis olarak paranın fiyatı bu olacak deme durumumuz yok ama akitlerde faiz nedir, komisyon nediri düzenleyebiliriz. Merkez bankasının da katkılarıyla borçluyu korumak bizlerin görevidir. Ad-hoc komitenin kurulmasını da destekliyorum” dedi.

Başbakan Tatar İngilizler’in edindiği mülklerle ilgili ipotek nedeniyle yaşadığı sorunlara da çözüm bulunması gerektiğini, çünkü bunun Kuzey Kıbrıs’ın imajını kötü gösterdiğini anlattı.