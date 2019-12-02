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Tatar: Brexit’ten sonra ülkeye daha çok turist gelecek

"Direkt uçuşlar konusunda gereken her türlü çalışma yapılacak"

02 Aralık 2019 Pazartesi 16:11
Tatar: Brexit’ten sonra ülkeye daha çok turist gelecek

Başbakan Ersin Tatar Meclis'te yaptığı konuşmada, tüm gelişmeleri çok yakından takip ettiğini dile getirerek, yapılan girişimlerden olumlu yanıtlar alınacağını düşündüğünü söyledi.

Turizm faaliyetlerinde kış aylarından dolayı azalma olabileceğini dile getiren Tatar, bu sorunların yaz aylarına kadar giderilmesi için Türkiye yetkilileriyle gereken çalışmaların yapıldığını belirtti.

Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili de Rumların maalesef iyi niyetten uzak olduğunu dile getiren Tatar, Rum tarafının bu olayları zaman zaman zora soktuğunu kaydetti.

Rum tarafından alınan pasaportlara da zorluk getirmeye çalışıldığına işaret eden Tatar, karşı tarafın zihniyetine bakıldığında insanları aşağılayarak bazı düzenlemeler yapmaya çalıştıklarını belirtti.  

Kıbrıs Türk halkının çok badireler atlattığını söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu oyunlara gelmeyeceğini kaydetti.

Rumların dünyayla her türlü bağlantısı olduğunu fakat Kıbrıslı Türklerin hiçbir yerden yararlanmaması için Rumların veto verdiğini belirten Tatar, her türlü girişimin Rum tarafının vetosuyla engellendiğini söyledi.

Başbakan Tatar ayrıca kürsüden CTP Milletvekili Fikri Toros’un doğum gününü kutladı.

KKTC’ye İngiltere’den gelen yolcu sayısında artış olduğunu dile getiren Tatar, Brexit’ten sonra ülkeye daha çok turist geleceği öngörüsünde olduklarını söyledi ve direkt uçuşlar konusunda da gereken her türlü çalışmanın yapılacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
TatarBrexit
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