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Tatar: Bu benim için bir onurdur

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi’nin restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen açılış törenine katıldı.

14 Temmuz 2022 Perşembe 10:15
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Tatar: Bu benim için bir onurdur
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Cumhurbaşkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada, 1998 yılında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş tarafından açılan binanın, bugün de restore edilerek yeniden kendisi tarafından açıldığını dile getirerek; “Bu benim için bir onurdur. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ve tüm yönetime yürekten teşekkür ederim” dedi. 

Esentepe bölgesinin doğasının güzelliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, halkın hizmetine yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Esentepe Belediye Başkanı’na teşekkür etti. 
Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz haftalarda meydana gelen yangına atıfta bulunarak Sivil Savunma Başkanlığı halk örgütü emekli ve emekli olmayan tüm mükelleflerine ve tüm kadrolu personeline büyük emeklerinden dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar, 1960’lı yıllarda başlayan daha sonra teşkilat yasasının geçmesiyle bu çalışmanın, devletin milli savunmasının yanında ülke genelinde sivil savunma anlamında da örgütlenmesi bakımından önemine vurgu yaptı. 

“Teşkilatın araç gereç ve her türlü fonksiyonun daha etkili ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için her türlü çaba gösterilmelidir”

Arama kurtarma çalışmalarından başlamak suretiyle deprem, sel baskını, yangın gibi doğal afetlere karşı halkımızın yanında olan teşkilatı çalışmalarından dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar; “Sizlere başarılar diliyorum. Önümüzdeki dönemde pandemi sonrası, krizi geride bırakarak hayatın normale dönmesi ile Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle teşkilatın araç gereç ve her türlü fonksiyonun daha etkili ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için her türlü çaba gösterilmelidir” dedi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, eğitim çalışmalarının bu tesiste sürdürülmesinin teşkilatın güçlenmesi bakımından önemli bir gelişme olduğuna değinerek tüm teşkilata çalışmalarında başarılar diledi. 

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

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