Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, İstanbul’daki hain saldırıdan dolayı 15 Kasım Cumhuriyet kutlamalarının buruk olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk milletine başsağlığı ve tüm yaralılara acil şifalar diledi.

“İnşallah böyle olaylar tekrar olmaz” diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerleyen süreçte daha da güçlendiğini göreceklerinin altını çizdi. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşma ve uluslararası topluma KKTC’nin tanınması yönündeki çağrısının önemini belirten Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesinin TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk diplomatlarının büyük bir başarısı olduğunu söyledi.

-“Bu işin geri dönüşü yoktur”

Ambargolar ve izolasyonlar altında olan KKTC’nin yaşadığı sıkıntıların aşılabileceğini dile getiren Tatar, KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olarak kabul edilmesinin farklı kapıları açabileceğini belirtti. KKTC’nin Anayasal adıyla, KKTC sıfatıyla gözlemci statüsü kazanmasının dünyaya da bir mesaj olarak iletildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu işin geri dönüşü yoktur” dedi.

Kıbrıs’ta artık iki ayrı egemen eşit devletin iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceğini ifade eden Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bağlı olarak değişen konjonktüre işaret ederek, KKTC’nin statüsünün ve anlamının çok daha büyük bir noktaya geldiğini kaydetti.

-“Artık KKTC’ye olan inanç ve güven daha da artmıştır”

TC ile KKTC’nin iş birliği içerisinde dayanışmasını sürdürmesini temenni eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının çok acılar çektiğini ancak şu anda pandemi öncesi boyutlara ekonomik rakamların ulaştığını söyledi. Bunun geleceğe umutla bakabilmelerini sağladığını dile getiren Tatar, “Artık KKTC’ye olan inanç ve güven daha da artmıştır” dedi.

Su Temin Projesi’nin de başarılı şekilde yürütüldüğünü dile getiren Tatar, Güzelyurt ovasından sonra Mesarya ovasına da yeni yatırımlarla suyun aktarılması ve tarımsal faaliyetlerde değerlendirilmesinin önemini belirtti. Ekonomik ve sosyal gelişmelerle KKTC’nin yapısının güçlendiğini ifade eden Tatar, bu süreçlere TC’nin çok büyük desteği olduğunu vurguladı.

Bunların geleceğe umutla bakabilmenin teminatı ve ifadesi olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs davasına inanan, gönül veren ve dünyanın farklı platformlarında bu davayı anlatan Şentop’un ekip arkadaşlarını selamladı. Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sevgi, saygı ve hürmetlerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop da, şahsı ve heyeti adına Cumhurbaşkanı Tatar’a misafirperverliği için teşekkür ederek, “Burası zaten bizim evimiz öyle hissediyoruz, siz de öyle hissettiriyorsunuz” dedi.

KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramının tebrik eden Şentop, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

“Nice yıllara” diyen Şentop, ebediyete kadar KKTC’nin varlığını, bağımsızlığını sürdüreceğine inandıklarını vurguladı. Türkiye için KKTC’nin çok özel bir yeri olduğunu ifade eden Şentop, özellikle TBMM’de siyasi partilerin anlaşabildiği çok az konu olmasına rağmen onlardan birisinin KKTC ile ilgili Kıbrıs davasıyla ilgili konular olduğunu söyledi.

-“Kıbrıs davası Türkiye için de milli dava”

Kıbrıs davasının Türkiye için de milli dava olduğunun altını çizen TBMM Başkanı Şentop, uzun yıllardır yürütülen süreçler neticesinde nihayetinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın Nisan 2021’de açıkladığı yeni bir tezle ve paradigma ile yeni bir döneme girildiğini kaydetti.

Türkiye olarak bu yeni tezin arkasında olduklarını ve kuvvetle desteklediklerini dile getiren Şentop, daha önce denenmiş olanları denemenin bir anlamı ve faydası olmadığını belirtti.

KKTC’nin tanınması yolunda da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda açıkladığı hedefi gerçekleştirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Şentop, bunun somut örneğinin Türk Devletleri Teşkilatı’nın gözlemci üye olarak KKTC’yi kabul etmesiyle ortaya çıktığını vurguladı.

-“Bence psikolojik bir eşik aşılmış oldu”

“Böylece önemli bir mesafe alınmış oldu, bence psikolojik bir eşik aşılmış oldu” diyen Şentop, gelecek Nisan ayının 24-25’inde İstanbul’da Türk Devletler Teşkilatı’nın Parlamenter Asamblesinin 12’nci Genel Kurulu olacağını, Türkiye’nin dönem başkanlığını üsleneceğini belirtti. KKTC’nin orada da parlamento düzeyinde gözlemci üyeliği için gayret göstereceklerini dile getiren Şentop, parlamentolar arası ilişkilerinin de iyi bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Birçok parlamenter asamblede KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin yer almasını arzu ettiklerini dile getiren Şentop, bu zeminde Kıbrıs davasını dile getirdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından hediye takdiminde de bulunuldu.