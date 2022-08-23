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Tatar: Bu siyaset güçlü bir siyasettir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’de katıldığı özel yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

23 Ağustos 2022 Salı 09:02
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Tatar: Bu siyaset güçlü bir siyasettir


Cumhurbaşkanı Tatar, Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu’na katılacağını ancak orada Rum Lider Anastasiadis’le görüşebileceğini düşünmediğini söyledi.

Tatar, “Güney Kıbrıs seçime gidecek. Anastasiadis’in seçim ortamında benimle görüşebileceğini düşünmüyorum. Geleneksel olarak her Eylül döneminde BM’ye gidilir New York uluslararası ilişkilerin kalbi, dört, beş gün New York’ta olacağız ancak Anastasiadis’le bir görüşmem olacağını düşümüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin yeni siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, “Bu gerekli bir siyasettir burada verilen mücadele egemenlik mücadelesidir. Bizim yeni siyasetimiz egemen eşitlik temelindedir.” dedi.

Yeni siyasetin kolay bir adım olmadığını ancak bu yolda Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle bu siyaseti sağlıklı bir şekilde sürdürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin her kurum ve kuurluşu bu yeni siyaseti benimsemiştir. Federasyon artık konuşulmaz kabul de görmez. İki senede çok şey başardık. Öncelikle siyaset değişikliği yapabildik ve bu yeni siyasete devam edeceğiz” ifadelerini kullandı..

Tatar, sıfır asker sıfır garanti bu Ada'da Türkiye’nin varlığını sorgulatacak bir durumdu. Bunun kabulünün mümkün olamayacağını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Konya’da yaptığı temaslara da değinerek, birçok yabancı büyükelçiye yeni siyaseti aktarma fırsatı bulduğunu ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde Azerbaycan’dan büyük destek gördüğünü belirtti.

Tatar, KKTC’nin Türk Devletileri Teşkilatı’na gözlemci üye devlet olarak girebilmesi için de çalışma yapıldığını söyledi.
Azerbaycan’dan iş kadınlarının ülkeyi ziyaret ettiğini de hatırlatan Tatar, Azerbaycan ile KKTC arasında kültürel ve eknomik temasların gelişmesi için İlham Aliyev’in girişimleri olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Azerbaycan’a kalsa iki ülke arasında direkt uçuş da başlar ancak Rumlar bu noktada da engel olmaya çalışır ve Azerbaycan ve havayolları da zor duruma girer” ifadelerini kullandı.

Cumhuırbaşkanı Tatar, bizim siyasetimiz kutsal bir siyarettir. Bizim yolumuz belli bu siyasetin başarılı olabilmesi en büyük temennimdir.” diyen Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti yeni siyasetimizi desteklemektedir bu siyasetten geri adam atacak değiliz. Muhalafet söylemek istediğini söyleyebilir. Rum ve Yunanlılar Kıbrıs’ın bir helen adası olduğuna inanıyorlar. Ben bunu görebiliyorum. Kuzeyi domine etme hedefindedirler.” İfadelerine yer verdi.

Doğu Akdeniz’deki hidro karbon arayışlarına da değinen Tatar, mavi vatandaki arayışlarımız, iki devlet arasındaki işbirlikleriyle iki halk arasında olacak ortak komitelerle yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, Rumlar'ın Hidrokarbon konusunda birlikte çalışmaya yaklaşmadığını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile 2011’den beridir çeşitli anlaşmalarımız var Türkiye ile birlikte hareket ediyoruz. 6. Parselde bir çatışma var. Türkiye’nin de Rum tarafının da o bölgede hakkı var aynı yerde bizim de hakkımız vardır. Bütün bu süreçleri dizayn etmesek hakkımızı korumaya çalışmasak tüm mavi vatan gider. Bölgede büyük zenginlikler var bu noktada çalışmalar devam edecek aynı zamanda Türkiye İsrail yakınlaşması da var ve biz de tüm bu denklemin içerisindeyiz tanınsak da tanınamasak da ayrı bir devletiz.” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ulusal çıkarların korunması için de yeni siyasetin doğru bir siyaset olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, haklılığımızı anlatmaya devam etmeliyiz. Bu siyaset güçlü bir siyasettir. bu siyaset kavim bir siyasettir.” dedi.

Rumların hep ambargolarla tecritle uğraştığını söyleyen Cumhurbaşkanı “zihniyetlerini anlamak mümkün değil.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor ambargolarına konusunda “Uluslararası turnuvalarda sporcularımız başarılı, ambargoları kaldırmak için mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Türkiye ile birlikte bazı formüller ürertmek için çalışmalarımız var. Uluslararası organizasyonlarda BM üyesi olup olunmadığıuna bakıyorlar bu da bizim için sıkıntı yaratıyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi'nde de dışa açılım konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, her yerde bizim gençlerimiz var bu ambargoların doğru olmadığını herkes biliyor.

İngiltere’nin Kıbrıs meselesini en iyi bilen ülkelerden biri olduğuna da işaret eden Tatar, İngiltere ile bu bağlamda sürekli ilişki içerisinde olunduğunu kaydetti.

Tatar, “İngiltere’nin yeni sityasetimizi tam anlamıyla destekliyorlar diyemem ancak bize yapılan haksızlıkların da farkındadırlar. ‘haklı olabilirsiniz ama Rumun da onay vermesi gerekir ki bir anlaşma olabilsin diyorlar’.dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletlilik temelinde siyasetin başarılı olabilmesi için Rum Yönetimi'nin politikasına boyun eğecek girişmeler içerisinde olunmaması gerektiğini ifade etti.BRT

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