Tatar: “Bu süreçte de tüm dünyaya dimdik ayakta olduğumuzu gösterdik”

Başbakan Ersin Tatar, pandemi sürecinde Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele ile bir kez daha dünyaya mesaj verdiğini, anavatanın desteği ile dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

BRT ekranlarına konuk olan Başbakan Tatar, “Ekonomi her aşama, seviyede takip edilmekte. Ekonomiye kaynak arayışımız noktasında çabalarımız sürüyor. Bu meseleye her zaman umutlu baktım. Zaman zamanda özellikle bu konuda eleştirilerin hedefi oldum; İzlediğimiz süreç bizi öngörülerimizin ne kadar sağlıklı olduğunu ortaya koymuştur. Doğru zamanlarda, doğru anlaşmalarla maliye ve bütçe disiplini çerçevesinde süreci takip ettik, ediyoruz” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI DİMDİK AYAKTADIR”

Tatar sözlerini şöyle sürdürdü; “Herkes rahat olsun; yaptığımız çalışmalar ihtiyaçlarımıza yönelik, hatta KKTC’nin bu süreçten daha da güçlü çıkmasına vesile olacaktır. Buna inanıyorum.

1974 evet, bir dönüm noktası, esaretten kurtuluştan bir dönüm noktası ama Kıbrıs Türk halkı 63’lerde çok mücadeleler vermiştir. Pandemi dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı bir sınav daha vermiştir. Öyle görünüyor ki başarıyla geçiyoruz. Kıbrıs Türk halkı dimdik ayaktadır. Dünyaya da mesajımız: fiilen ‘Bizi tanımıyorsunuz ama biz anavatan desteği ile bu süreci de başarıyla sürdürüyoruz’ olmuştur.

Süreç sonunda devletimizin ne denli önemli olduğunu, gururla daha iyi göreceğiz.”

Kıbrıs Postası