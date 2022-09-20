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Tatar: Bu tarihi bir adımdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.

20 Eylül 2022 Salı 21:36
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Tatar: Bu tarihi bir adımdır


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına değinen Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir tarih yazmıştır. Erdoğan ilk defa böyle bir toplantıda böyle bir çağrı yapmıştır. Bu tarihi bir adımdır." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye ile iş birliğimiz çok önemli. Türkiye'nin bize böyle açık destek vermesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir tarih yazmıştır. Erdoğan ilk defa böyle bir toplantıda böyle bir çağrı yapmıştır. Bu tarihi bir adımdır.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarRecep Tayyip ErdoğanBM
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