Tatar: Bu tarihi bir adımdır

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına değinen Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir tarih yazmıştır. Erdoğan ilk defa böyle bir toplantıda böyle bir çağrı yapmıştır. Bu tarihi bir adımdır." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye ile iş birliğimiz çok önemli. Türkiye'nin bize böyle açık destek vermesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir tarih yazmıştır. Erdoğan ilk defa böyle bir toplantıda böyle bir çağrı yapmıştır. Bu tarihi bir adımdır.