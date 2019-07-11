Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!

Tatar: Burası vatansa bu şehitlerimiz sayesindedir

Başbakan Tatar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği heyetini kabul etti

11 Temmuz 2019 Perşembe 19:30
Tatar: Burası vatansa bu şehitlerimiz sayesindedir

Başbakan Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği yetkililerini kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Başbakan Ersin Tatar’a yeni görevinde başarılar diledi.

Benan, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin ülkenin en büyük üç derneğinden biri olduğunu hatırlatarak, Başbakan Ersin Tatar’a destek belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da derneğin ülkeye büyük hizmet verdiğini belirterek, şehitleri rahmetle andı.  Tatar “Acı devam ediyor, acıyı yaşayan bilir” dedi.

“Burası vatansa bu şehitlerimiz sayesindedir” diyen Tatar, hükümetin milli hassasiyetle Kıbrıs Türkü’nün devletini yaşatması ve yüceltmesinin önemine dikkat çekti ve KKTC’nin Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de hakimiyetini daha da ileri götürmesinin temel hedefleri olduğunu söyledi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 kaçak ihraç edilecek!
2 kaçak ihraç edilecek!
Yasa dışı sanal bet operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Yasa dışı sanal bet operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Darp zanlıları 1 gün tutuklu kalacak!
Darp zanlıları 1 gün tutuklu kalacak!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim