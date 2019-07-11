Tatar: Burası vatansa bu şehitlerimiz sayesindedir

Başbakan Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği yetkililerini kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Başbakan Ersin Tatar’a yeni görevinde başarılar diledi.

Benan, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin ülkenin en büyük üç derneğinden biri olduğunu hatırlatarak, Başbakan Ersin Tatar’a destek belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da derneğin ülkeye büyük hizmet verdiğini belirterek, şehitleri rahmetle andı. Tatar “Acı devam ediyor, acıyı yaşayan bilir” dedi.

“Burası vatansa bu şehitlerimiz sayesindedir” diyen Tatar, hükümetin milli hassasiyetle Kıbrıs Türkü’nün devletini yaşatması ve yüceltmesinin önemine dikkat çekti ve KKTC’nin Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de hakimiyetini daha da ileri götürmesinin temel hedefleri olduğunu söyledi.