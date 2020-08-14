Tatar: “Büyük bir başarıya imza attığımızın artık algılanma zamanı gelmiştir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar bölge ziyaretlerine Güzelyurt ile devam etti.

Güzelyurt’ta düzenlenen etkinliğe Sağlık Bakanı Ali Pilli, UBP Genel sekreteri Ersan Saner ve bölge milletvekilleri katıldı.

UBP Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar gecede UBP’lilere seslendi.

Tatar, birlik mesajı vererek UBP’nin bu süreçte üstleneceği görevin önemine dikkat çekti.

Başbakan Tatar ziyarette yapmış olduğu konuşmada, “UBP böyle önemli bir dönemde böylesine önemli bir göreve kendi adayı ile bu yarışa giriyor. Ocak 2020’de alınan oybirliği ile yollardayız. Pandemiden dolayı biraz erteleme olmuştur ama uzun bir süredir gündemimizdedir. Ve bizler için de son derece sorumluluk içeren, bizleri yoran ama hiçbir zaman yıldırmayan bir dönemin sorumluluğunu hep birlikte omuzlarımızda taşımaktayız” ifadelerine yer verdi.

“BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTIĞIMIZIN ARTIK ALGILANMA ZAMANI GELMİŞTİR”

Tatar, “Bu görev önemlidir, bu görev milli menfaatlerimiz için fevkalade önemli bir aşamadadır. Dolayısıyla bir taraftan hükümet çalışmaları, bir taraftan pandemiyle mücadele, bir taraftan ekonomik sorunlar diğer taraftan da Cumhurbaşkanlığı sürecinin getirdiği yoğunluk… Dolayısıyla böyle bir yoğunluk içerisinde, başarılarımızın algılanmasında belki zaman zaman tereddütler olmuştur. Ve muhalif çevrelerin bizlere yönelttiği haksız iddialar olmuştur. Ama günün sonunda değerli partililerim ve değerli arkadaşlarım, hep birlikte büyük bir başarıya imza attığımızın artık algılanma zamanı gelmiştir” şeklinde konuştu.