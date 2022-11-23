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Tatar: “Büyük onur duydum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır'da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Diyarbakırlı şehit ve gaziler anısına yapılan Ersin Tatar Parkı ve Kıbrıs Barış Anıtı’nın açılışını gerçekleştirdi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 16:47
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Tatar: “Büyük onur duydum”



Tatar, törende yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış Harekatı’nı temsil eden ve Diyarbakırlı şehit ve gazilerin isimlerini yaşatan Kıbrıs Barış Anıtı’nın önemine dikkat çekerek, Kıbrıs’ta barış ve huzurun KKTC ile sağlanacağına vurgu yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır Bağlar Belediyesi tarafından adının verildiği ve içerisinde Kıbrıs Barışı Anıtı’nın da inşa edildiği parkın açılış törenine katıldı.

Açılış töreninde Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, TBMM milletvekillerinden Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bölge yetkilileri, Kıbrıs gazileri ve bölge halkı yer aldı. 

Törende, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel de hazır bulundu.

- “KKTC, tüm engellere rağmen başı dik ve geleceğe umutla bakabilen bir devlet”

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır halkıyla birlikte, adının verildiği parkın açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “KKTC’den sevgi, saygı ve selamlar getirdim” dedi.

KKTC üniversitelerinden mezun olan Diyarbakır bölgesi öğrencileri ve KKTC’de askerlik yapan Diyarbakırlılar ve diğer ekonomik ve sosyal temaslar çerçevesinde, aradaki bağların ve birliğin günden güne güçlendiğini kaydeden Tatar, sabah Dicle Üniversitesi’nde yaptığı konuşmaya işaret ederek, Kıbrıs’ta barış ve huzur istediklerini, bunun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sağlanabileceğini belirtti. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda KKTC’nin artık tanınma vakti geldiğini ifade ettiğini ve bundan güç aldıklarını söyleyen Tatar, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Türkiye halına teşekkürlerini sundu.

- “Büyük onur duydum”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun kendisine Ersin Tatar Parkı yapacaklarını bildirmesinin üzerinden 1 yıl geçmeden parkın tamamlandığı bilgisi vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, parka adının verilmesinden büyük onur duyduğunu açıkladı.

Parkın içerisinde yer alan Kıbrıs Barış Anıtı ile şehit ve gazilerin yaşatılacağını vurgulayan Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nı temsil eden bu anıtın değeri hakkında konuştu ve Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunması açısından 20 Temmuz Harekatı’nın ne kadar önemli olduğundan bahsetti.

KKTC’nin tüm engellere rağmen, 144 farklı ülkeden üniversite öğrencisi barındıran, 100’den fazla ülkeyle ticaret anlaşması olan, birçok ülkeden ziyaretçi alan, başı dik ve geleceğe umutla bakabilen bir devlet olduğunun altını çizen ve devletin daha da ileriye taşınacağına inanç belirten Tatar, Bağlar Belediye Başkanı ve çalışanlarını içten teşekkürlerini ileterek, iki halkın kaynaşması ve kardeşlik duygusu içerisinde geleceğe hep birlikte yürümenin bahtiyarlığı içerisinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, törenin ardından, Diyarbakır Kıbrıs gazileriyle Kıbrıs Barış Anıtı önünde bir araya gelerek, anı fotoğrafı çektirdi.

- Ersin Tatar Parkı

Bağlar Belediyesi tarafından inşa edilen Ersin Tatar Parkı ve Kıbrıs Barış Anıtı projesi 35 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Parkın içerisinde yeşil alan, sosyal donatı alanları ve mesire alanı ile Kıbrıs Barış Anıtı bulunuyor. Anıtta Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Diyarbakırlı şehitlerin isimleri yer alıyor ve açıklamaya göre Türkiye'de inşa edilen ilk Kıbrıs Barış Harekatı anıtı olma özelliği taşıyor.

Bağlar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı’na Diyarbakır’dan 535 kişi katıldı, bunlardan 4’ü şehit, 531’i gazi oldu. 

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