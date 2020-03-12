Tatar, canlı yayında açıkladı

BRT özel yayınında konuşan Başbakan Ersin Tatar, bugün ülkedeki tüm ekonomik örgütlerin temsilcileriyle bir toplantı yapılacağını, alınan tedbirler ile alınması olası tedbirlerin değerlendirileceğini açıkladı.
Son Güncelleme: 12.03.2020 15:36
BRT özel yayınında konuşan Başbakan Ersin Tatar, bugün ülkedeki tüm ekonomik örgütlerin temsilcileriyle bir toplantı yapılacağını, alınan tedbirler ile alınması olası tedbirlerin değerlendirileceğini açıkladı.
BRT özel yayınında konuşan Başbakan Ersin Tatar, bugün ülkedeki tüm ekonomik örgütlerin temsilcileriyle bir toplantı yapılacağını, alınan tedbirler ile alınması olası tedbirlerin değerlendirileceğini açıkladı.
bu olay kktc genel ekonomıyı de vuracak gıbı gorunuyor.ekonomık tedbır de alınması gerekır .kdv ındırımlerı tum urunlerde borc faızlerının gecıcı olarak dondurulması taksıt odemelerının gecıcı olarak dondurulması esnafa uretıcıye faızsız kredı verılmesı gıbı vs
Hani bir filmde Şener Şen 'seni sevmiyorum süt oğlan babanı da sevmezdim' derdi ya..Aklıma o laf geldi ne iş ise..Tuhaf..