Tatar- Çavuşoğlu Ankara’da görüştü

Tatar, Ankara’daki temaslarını tamamlayarak 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni’nin yapılacağı Konya’ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları çerçevesinde ilk olarak TGRT’de canlı yayına konuk olarak değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Ankara Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret eden Tatar, burada ATO Başkanı Gürsel Baran ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. Tatar’ın ATO ile görüşmesinde KKTC ve Türkiye’deki ticaret faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde ve değerlendirmelerde bulunuldu.

ATO ile görüşmesini tamamladıktan sonra Tatar, her yıl yapılan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiler Konferansı’na katılarak, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü, büyükelçilere hitap etti.

- “Sinsice öneriler…”

Cumhurbaşkanı Tatar, 13. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974’te Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla KKTC’nin temellerinin atıldığını belirtti.

Kendisinin siyaset hayatı boyunca Kıbrıs’ta eşit statü ve eşit egemen iki devleti savunduğunu kaydeden Tatar, federasyon temeline dayalı çözüm modelinin ise Kıbrıs Türkü’nün azınlık olarak yama edilmesi demek olduğunu ifade etti.

Rum Lider Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemler kapsamında yaptığı önerilere de değinen Tatar, bu önerileri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin otoritesini kuzeye yaymayı amaçlayan “sinsice öneriler” olarak niteledi.

- “Yeni siyaset şerefli siyasettir”

Büyükelçilere hitabında, Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Tatar, “Yeni siyaset belki zordur, belki zaman alacaktır ama ben inanıyorum ki iki yılda bile yol kaydedilmiştir. Yeni siyaset şerefli, milli bir siyasettir” dedi.

Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu yineleyen Tatar, bu siyasetlerine Türkiye’nin de destek vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Çavuşoğlu: “Kıbrıs’ta artık müzakere olacaksa iki egemen devlet arasında olur”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki eşit egemen devlet teziyle girdiği seçimi halkın desteği ile kazandığını hatırlatarak, “Kıbrıs’ta artık müzakere olacaksa iki egemen devlet arasında olur” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC’nin haklarını tüm dünyada savunmak, daha görünür olmasını sağlamak ve KKTC pasaportlarının tanınması için çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’daki programının tamamlanmasının ardından Konya’ya hareket etti.

Tatar Konya’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni’ne katılacak.