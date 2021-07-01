Tatar-Çavuşoğlu Görüşmesi Tamamlandı

Heyetler arası görüşmeye, Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başceri, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Müzakere Heyeti üyesi ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun da katıldı.

TC heyetinden ise görüşmede, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal hazır bulundu.

Görüşmenin ardından Tatar ve Çavuşoğlu ortak basın açıklaması yapacak.