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Tatar, Çek Parlamenter Jan Zahradil ile görüştü

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Strasbourg’ta , UBP’nin de üye olduğu Avrupa Parlamentosu (AP) Muhafazakarlar ve Reformist Grubu’nun önde gelen isimlerinden Çek Parlamenter Jan Zahradil ile görüştü.

28 Kasım 2019 Perşembe 17:12
Tatar, Çek Parlamenter Jan Zahradil ile görüştü

Görüşmede, Ulusal Birlik Partisi ile Avrupa Parlamentosu, Muhafazakalar ve Reformist Grubu arasındaki ilişkilerin geliştirşlmesi üzerinde duruldu, ayrıca Avrupa’nın geleceği ve Kıbrıs konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, Ulusal Birlik Partisi ile Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu arasındaki ilişkileri sürdüren UBP Genel Sekreteri Ersan Saner ile Dışişleri eski Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da hazır bulundu.

Çek Parlamenter Jan Zahardil görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada “ UBP Genel Başkanı’nı tanımaktan memnun olduğunu “ ifade etti.
“ Avrupa’nin geleceğiinin ne olacağının derinlemesine tartışıldığı bir süreçten geçildiğini” ifade eden Zahardil, “ böyle bir süreçte Kıbrıs Türk Halkı’nın görüşlerini dinlemekten mutlu olduğunu” kaydetti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar ise yaptığı konuşmada,” öncelikle Zahardil’e 2014 yılında hellimin patentinin alınması görüşmelerinde Kıbrıs Türk tarafının lehine yaptığı konuşmalardan dolayı teşekkür etmek istediğini belirtti.

Tatar,” parti olarak Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı davasını herkese anlatmak için proaktif bir siyaset izlemeyi kararlaştırmış bulunduklarını” söyledi.

“ UBP’nin Avrupa Parlamentosu Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu ile bağaların ve temasların gelişmesini istediklerini” ifade eden Ersin Tatar, “ Kıbrıs Türk Halkı’nın yeri Avrupa’dır. Bunu engelleyen ise Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ve ona boyun eğilmesidir. Bunu değiştirmek lazım. Gayretlerimiz bu yönde devam edecektir” dedi.
Başbakan Ersin Tatar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bu akşam 28 Kasım 2019 yerel saatle 19:45’de Londra’ya gitmek üzere Strazburg’dan ayrılacak.

Başbakan Ersin Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin sivil toplum örgütleri ile bir araya gelecek. Ayrıca TC Londra Büyükelçisi ile de görüşecek olan Başbakan Tatar çeşitli ziyaret ve incelemelerde de bulunarak bir basın toplantısı da düzenleyecek.

Başbakan Ersin Tatar , Londra’daki temaslarını tamamlamasının ardından 30 Kasım 2019 Cumartesi günü yurda dönecek.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarJan Zahradil
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