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Tatar, Cenevre dönüşü Ercan’da açıklamalarda bulundu

Cenevre’de tarihi bir adım atıldığını belirten Tatar, yıllardan beri federal temelde anlaşma olması için uğraşlar verildiğini ancak Rum tarafının tutumu nedeniyle müzakerelerin çözümsüz kaldığını kaydetti.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:12
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Tatar, Cenevre dönüşü Ercan’da açıklamalarda bulundu

Cenevre’de tarihi bir adım atıldığını belirten Tatar, yıllardan beri federal temelde anlaşma olması için uğraşlar verildiğini ancak Rum tarafının tutumu nedeniyle müzakerelerin çözümsüz kaldığını kaydetti.

"DEVLETTEN DEVLETE YAPILACAK GÖRÜŞMELERLE ADİL VE KALICI BİR ANLAŞMA OLABİLİR"

“Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statümüzü yansıtmak için BM yetkisi değişmelidir” diyen Tatar, devletten devlete yapılacak görüşmelerle adil ve kalıcı anlaşmanın sağlanabileceğini dile getirdi.

“Ya anlaşma olacak, ya da yolumuza devam edeceğiz” diyen Tatar, “Kıbrıs Federal Cumhuriyeti’ne yama olmamız, bizim sonumuz demektir. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken, egemenlik iki ayrı halka devredildi. Devletin dışında itilen Kıbrıslı Türkler zorunluluktan kendi devletilerini kurmuşlardır. Yolumuza devam ederken bir anlaşma olacak diye kendi devletimizden vazgeçip Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmamızı kimse bekleyemez” fedi.

"KOYMUŞ OLDUĞUMUZ FİKİRLER DÜNYA BASININDA YER ALDI, SESİMİZİ DÜNYAYA DUYURDUK"

Federasyon temelinde anlaşmanın tamamen tüketildiğini söyleye söyleye Cenevre için davet aldıklarını anımsatan Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Koymuş olduğumuz yeni fikirler dünya basınında yer aldı. Kıbrıslı Türkler olarak neler yaşadığımızı, amborgalar altında haksızlığa uğradığımızı bir kez daha duyurduk. Eğer Kıbrıs’ta barışın sağlanması ve Doğu Akdeniz’de istikrar isteniyorsa çok da fazla bir şey istemiyoruz. Güvenlik Konseyi’nden var olan gerçekleri kabul etmelerini istiyoruz. Tükenmiş süreçlerin önünün açılması için önemli bir adım attık."

Empoze bir çözümü kabul edemeyeceklerini vurgulayan Tatar, “Cenevre’de kulaklıklarımla duydum. Basit bir anayasa değişikliği ile adı Federal Kıbrıs Cumhuriyeti olacak, bizi de yama yapacaklar. Biz bu oyuna gelmeyiz” dedi.

Ortak bir zemin olup olmadığı konusunun 1-2 ay içinde netleşmesi gerektiğini de anlatan Tatar, “Pozisyonumuzdan geri atmamız mümkün değildir” diyerek net konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 29.04.2021 20:13
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
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