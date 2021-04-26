Tatar: Cenevre’ye yeni bir vizyonla gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de yapılacak gayrı resmi 5+1 konferansı öncesi ziyaret edeceği Ankara ziyareti öncesinde Ercan Havaalanında açıklama yaptı.

Ersin Tatar, Cenevre’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve garantör ülkelerle görüşeceklerini belirterek, “Yeni irade ve vizyonun ortaya konması ve anlatılmasını sağlayacağız” dedi

Tatar, Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de yeni gelişmeler yaşandığına işaret ederek, “BM Genel sekreterine ve Kıbrıs Özel Temsilcisine Kıbrıs’ta çözüm modeli olarak artık federasyon yerine iki eşit egemen devleti görüşeceğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta çözüm modeli konusunda Türkiye ile mutabakat içinde olduklarına vurgu yapan Tatar, “Yan yana yaşayan iki bağımsız eşit egemen devlet. Kıbrıs’ta çözüm olacaksa sürdürülebilir bir anlaşma modeli budur” diye konuştu.

Cenevre’deki görüşmelerde ortaya koyacakları tezlerle ilgili çalışmaları yaptıklarını anlatan Tatar, “Gönül rahatlığı içinde gidiyoruz. Heyetlerimiz çalışmalarını yaptı. Görüşlerimizi örneklerle ve ayrıntılarıyla anlatacağız. Basın aracılığıyla dünyaya ve halkımıza bilgilendirme yapacağız” dedi.

Birleşik Kıbrıs ve federasyonla ilgili yapılan miting ile gelen soruyu yanıtlayan Tatar, “Pandemi döneminde yapılan açıklamalarda meydan okumayla kalabalık bir toplantı düzenlemesi doğru olmadı. Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oraya katıldı ve konuşmalar yaptı. Ortamı germek istemiyorum. Önemli olan birlik ve beraberliktir” diye konuştu.

Kıbrıs Türklerinin haklı olduğunu hazırladığı belgelerle göstereceğine işaret eden Tatar, “Annan Planı ve Crans Montana’da Türk tarafının tüm iyi niyetlerine rağmen sonuç ortada. Cenevre’de yeni bir vizyon ve yol izleyeceğiz” dedi.

İki tarafın serbest ve bağımsız bir şekilde çözüme ulaşılmasının hedeflendiğini anlatan Tatar, “Günün sonunda cevabı halk verecek. Halkın temsilcisiyiz. Son sözü halk söyler. Seçimle geldik halka hesap vermek zorundayız” diye konuştu.

Crans Montana’da çözüme ulaşamayan Akıncı’nın, “Bu son denemeydi bu iş bitti” diye açıklama yaptığından da bahseden Tatar, “Türkiye Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Akıncı’nın açıklamaları ortadadır. Federasyon ile çözüme ulaşılamadı. Artık federasyon görüşülmeyecek” dedi.

Meselenin Türkiye’yi buradan çıkarma meselesi olduğuna vurgu yapan Tatar, “Egemen değilseniz sizi farklı yerlere götürürler. Egemenlik çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından BM’ye verilen haritayı arşivlerde bulamadıklarına dikkat çeken Tatar, “Berlin zirvesindeki tutanaklarda ortada yok” diye konuştu.