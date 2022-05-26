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Tatar: Çeşitli boyutlarla çalışmalar yapmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu yıl sonu gösterisine katıldı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 10:16
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Tatar: Çeşitli boyutlarla çalışmalar yapmaya devam edeceğiz

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel gereksinimli bireylerin hayata hazırlanması ve toplumun değerli fertleri olarak KKTC devletinin onlarla ilgilenmesinin önemine vurgu yaptı ve öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek ve eşinin özel eğitime duyduğu hassasiyete işaret ederek teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Dinçyürek’in Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’e getirilmesinde büyük emeği vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar Özel Eğitim Yasası’nın önümüzdeki dönemde geçirileceğini kaydetti.

Kendisi ve eşi Sibel Tatar’ın girişimiyle Cumhurbaşkanlığı çatısı altında oluşturulan komiteyle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Tatar, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi adına farklı projelerle yürütülen çalışmalara değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Ülkede 6 bin özel gereksinimli birey vardır. Bu sayı az değildir. KKTC, sosyal devlet olarak bu çocuklarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için çeşitli boyutlarla çalışmalar yapmaya devam edecektir” dedi.

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