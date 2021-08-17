Tatar: “Çok önemli başarılara imza attı”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Uzun yıllar çeşitli bakanlıklarda ve son olarak Başbakanlık’ta müsteşar olarak görev yapan Ömer Köseoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanı olarak atandı” denildi.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Kamil Kayral’ın emekliye ayrılmasıyla boşalmıştı.

Köseoğlu’nu kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, Köseoğlu’na yeni görevini tevdi etti.

TATAR: “ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI”

Cumhurbaşkanı Tatar, Köseoğlu ile görüşmesinde, 30 yıldan fazla kamunun çeşitli kademelerinde görev yapan Ömer Köseoğlu’na devlete hizmetlerinden ötürü teşekkür etti ve Köseoğlu’nun bürokrat olarak çok önemli başarılara imza attığını kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çok önemli bir kurum olduğunu ifade eden Tatar, Köseoğlu’nun komisyonda birlik ve beraberlik içerisinde yönetim kuruluyla birlikte başarı olacağına inandığını kaydetti.

“GÖREVİNİ TARAFIZ, OBJEKTİF VE ADİL BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEĞİNE İNANCIM TAM”

Liyakat düzenine bağlı olarak, performans odaklı terfi ve atamaların yapılmasında Köseoğlu’nun tarafız, objektif ve adil bir şekilde görevini yerine getireceğine inancının tam olduğunu kaydeden Tatar, Köseoğlu’na başarılar diledi.

Ömer Köseoğlu da konuşmasında Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı görevini, geçmiş tecrübelerini de kullanarak, tarafız, objektif ve adil bir şekilde görevini yerine getireceğini söyledi.