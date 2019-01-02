Tatar: “Cumhurbaşkanı halkımızın önünü açan bir siyaset izlemelidir”

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Rum açıklamaları karşısında Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamı, siyasi eşitlik, Türk-Yunan dengesinin korunması, varılacak çözümün AB hukuku olması, toprak ve mülkiyet konularındaki kendi görüşlerini net bir şekilde halka açıklamaya ve Rum tarafı ile nasıl uzlaşacağını izah etmeye davet etti.



“Sayın Akıncı ile şahsi hiç bir sorunumuz yoktur; Olamaz, ama izlediği siyaseti benimsemiyoruz. Bu da bizim en demokratik hakkımızdır. Sayın Akıncı, yeni yıl mesajında, Crans Montana’da yaşananları, kendisinin söylediklerini, Rum tarafının bir buçuk yıldır söyleyip, yaptıklarını bir tarafa bıraktı Kıbrıs Türk muhalefetine ve Türkiye’ye çattı. Sayın Akıncı, Atatürkçülük’ten, Kıbrıs Türk gençliğini düşünmekten bahsederken bizleri ve Türkiye’yi töhmet altında bırakacak ifadeler kullandı” diyen Tatar, "kendilerinin de en az Akıncı kadar Atatürkçü" olduklarını, Atatürk’ün "Yurtta Barış Dünya’da Barış" veciz sözlerinin kendilerinin de rehberi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk gençliğinin belirsizlikten kurtulmasının iddia ettiği gibi sadece Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gailesi olmadığını belirten Tatar, “Bizim de en az Sayın Akıncı kadar gençlerimizin önünü görmesi gailemizdir ve o yüzdendir ki Kıbrıs sorununun artık var olan gerçeklere dayalı, yaşayabilir bir sonuca bağlanmasını istiyoruz. Bu nedenledir ki, 1977 yılından bu yana 42 yıldır devam eden ancak bir sonuç vermeyen federasyon görüşmelerinin hedefinin genişletilip alternatiflerin de ele alınması zamanının geldiğini savunuyoruz” ifadelerini kullandı.



Kendilerine göre federal çözümün Allah’ın emri olmadığını dile getiren Tatar, şu ifadeleri kullandı:



“Rum tarafı bizim yönetime etkin katılımımızı istemediğine, Türkiye’nin bizim için vazgeçilmez olan garantisinin devamını ortadan kaldırmayı kendisi için vazgeçilmez hedef olarak seçtiğine göre hala Rumlarla Sayın Akıncı’nın istediği gibi son bir federal çözüm denemesi yapmanın manası var mı? Ortak vizyon ortak zemin, ortak yaklaşım yokken kiminle hangi federasyonu kuracaksınız Sayın Akıncı? Rumların tutumu netleştiğine göre, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin Konfederasyon , AB çatısı altında iki ayrı devlet formüllerini ileri sürmesi neden yanlış olsun ki? İki ayrı Devlet’in insanları şu ana kadar iki halkın uzlaştığı tek konu olan AB çatısı altında birleşirler, iş birliği yaparlarsa, olmaz mı? Neden, Türkiye ve KKTC siyasi yelpazesinin çoğunluğunun sesine kulak verip yeni fikirleri, çözüm modellerini masaya koymuyorsunuz? Susacak, arada bir konuşup muhalafete çatacak bir durum yoktur Sayın Akıncı. 2008’de başlayan görüşme süreci 2017 yılı Temmuz ayı başında Crans Montana’da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bir buçuk yıldır, görüşmelerin hangi zeminde başlayacağı, çerçevesinin ne olacağı, nelerin referans olarak alınacağı gibi konularla halkımız oyalanmakta ama öte yandan izolasyon ve ambargolar devam etmektedir”.



UBP olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan, Rum tarafının oyalama taktiklerine aldanmamasını beklediklerini dile getiren Tatar, Cumhurbaşkanı’nın Crans Montana sonrası söylediklerini anımsatarak, "halkın önünü açacak bir siyaset izlemesi gerektiğini" belirtti.