Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Süt ürünleri inme riskini azaltır mı?
Süt ürünleri inme riskini azaltır...
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
ABD'de yapılan araştırmaya göre 'çok okuyan çok yaşıyor'
Çok okuyan çok yaşıyor

Tatar, Daily Express'e konuştu

Başbakan Tatar, Daily Express'e verdiği röportajda İngiltere'nin AB'den çıkmasının KKTC için bir fırsat olabileceğini işaret ederek, "Brexit, adadaki sorunu çözebilir" ifadelerini kullandı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 15:25
Tatar, Daily Express'e konuştu
banner48

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Daily Express'e konuşan Başbakan Ersin Tatar, İngiliz Başbakan Boris Johnson'a çağrıda bulunarak, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme destek vermesini istedi. Gazetenin Politika Editörü Paul Maddock'un haberine göre, Başbakan Tatar, İngiltere Hükümetinin, İngiltere'de bulunan 300 bin Kıbrıslı Türk ve adanın kuzeyinde yaşayan 20 bin İngiliz vatandaşının yararlanması için direkt uçuşların hemen başlaması gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs müzakerelerinde yıllardır konuşulan federasyon formülünün meyvesini vermediğini de dile getiren Tatar, artık iki devletli çözüm için müzakere edilmesi gerektiğini belirterek "Gelecek için çalışmalıyız. Biz, iki devletli modelin bir çözüm için temel olacağını düşünüyoruz. Eğer bu yönde bir çözüme ulaşılırsa ve doğal gaz için ortak bir komite kurulursa biz de toplam toprak oranımızı yüzde 36'dan 30'a indirebiliriz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının, İngiliz politikasının elini rahatlattığını bunun da daha serbest kararlar verme anlamına geldiğini ifade eden Tatar, "İngiltere artık kararlarını AB üyesi olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs engellerine takılmadan alabilir. Bu da adada bir çözüm bulmamız için bize fırsat verebilir" diye konuştu.

Adadaki çözümün iki devletli olması gerektiğini savunan Tatar, "Federal çözüm başarısız oldu. Zaten zorla evlilik başarılı olmaz. Biz farklıyız. Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar Rumca. Biz Müslümanız onlar Hristiyan. Yeni jenerasyonlarımız birbirlerini tanımıyor. 1974'te 10 yaşında olan birisi şimdi 55 yaşındadır, torunları olmuştur. Biz ayrılmış durumdayız" dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının bir fırsat yarattığını ifade eden Tatar, "İngiltere, Kıbrıslı Türkleri rahatlatacak bazı adımlar atabilir. Eğer İngiltere'den direkt uçuşlar başlarsa hem turizm hem de ticaretimiz büyüyecek. Bugün İngiltere'de 300 bin Kıbrıslı Türk yaşamaktadır. Adada ise 20 bin İngiliz vatandaşı vardır. Eğer direkt uçuş olursa bu insanlar çok daha rahat şekilde yolculuk edebileceklerdir" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarBrexitİngiltereKıbrıs Sorunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kutlamalar Devam Ediyor
Kutlamalar Devam Ediyor
Eşini yaralayan akademisyen cezaevine gönderildi!
Eşini yaralayan akademisyen cezaevine gönderildi!
Uyarı grevi
Uyarı grevi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim