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Tatar'dan 19 Mayıs Mesajı

18 Mayıs 2019 Cumartesi 15:55
Tatar'dan 19 Mayıs Mesajı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “Türk milleti ile onun en büyük gücü olan Türk gençliğinin Atatürkçü düşünceden asla ayrılmayacağını ve mutlaka onun işaret ettiği üzere egemenliğini, özgürlüğünü koruyacağını, çağdaş gelişmişlik düzeyini yakalayacağını” vurguladı.

Ersin Tatar, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

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“Türk Kurtuluş Savaşı’nın başladığı tarih olan Büyük Önder, Başkomutan, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışının yüzüncü yılındayız. 16 Mayıs 1919’da işgal altındaki İstanbul’dan yola çıkan Bandırma vapuru 19 Mayıs 1919 sabahında güneşin doğuşu ile birlikte Samsun limanına demirlerken kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu müjdeliyordu.

100 yıl önce başlatılan Kurtuluş Savaşı, Büyük Devlet adamı, devrimci, öğretmen Atatürk olmasaydı bugün ne bölgesinin en güçlü Devleti Türkiye’den ne de tüm engellemelere rağmen gelişen, büyüyen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden söz edemezdik. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’a ayak basışı aslında bir çizginin, anlayışın ortaya konulmasıdır. O çizgi, o anlayış, milli egemenlik, halkın kendi kendini idaresi, çağdaşlaşma ve gelişime, değişime açık olmaktır.

Ben eminim ki, Türk milleti ve onun en büyük gücü olan Türk gençliği Atatürkçü düşünceden ayrılmayacak, mutlaka onun işaret ettiği üzere, özgürlüğünü koruyacak, çağdaş gelişmişlik düzeyini yakalayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, türlü oyunlar, terör belası ile yolunu kesmeye çalışanların gayretlerini boşa çıkaracak dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri haline gelecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm haksızlıklara, engelleme çabalarına rağmen, yolunda ilerleyecek ve uluslararası camiadaki yerini alacaktır. 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’da doğan özgürlük güneşinin ışığı hiç sönmeyecek hep yolumuzu aydınlatacaktır.

Türk gençliği kendisinden beklenenleri büyük bir başarı ile yerine getirerek, Atatürkçü düşünceden sapmayacak, yurdunu, milletini, egemenliğini koruyacak, kollayacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Bandırma Vapuru ile 100 yıldır rotamızı özgürlük ve egemenlik olarak belirleyen, Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli liderlerinden biri konumundaki Atatürk’ümüz, tüm şehitlerimiz ile milletimize hizmet eden Devlet adamlarımızı rahmetle anar, Türk gençliğinin bayramını candan kutlarım”

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Anahtar Kelimeler:
UBPErsin Tatar19 Mayıs MesajıHaberGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2019-05-18 16:41:58

Maamafi Türkiye'de yapılan bir anket 18-29 yaş aralığından gençlerin 25% inin ülkeyi terk etmek istediğini gösteriyor. Mevcut düzenden mutsuz ve umutsuz olduklarından.
Türkiye'nin yeni bir Atatürk' e ihtiyacı vardır. Ama Atatürkler öyle kolay gelmiyor.
Belki inşAllah İmamoğlu!

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