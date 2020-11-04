Tatar'dan açıklama: "Bundan sonraki süreç 5’li konferansta netleşecek"

umhurbaşkanı Ersin Tatar, liderler görüşmesi sonrası basına açıklamada bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres’in 5’li konferans çağrısını yaptığı mektupla ilgili görüşlerin ortaya konduğunu söyleyen Tatar, federal temelde bir anlayışın pek umut vermediğini, yeni fikirleri masaya koymanın zamanı geldiğini ortaya koyduğunu aktardı.

Her iki tarafın da pozisyonunu ortaya koyduğunu fakat konuların derinlemesine inilmediğini ifade eden Tatar, bunun bir tanışma toplantısı olduğunu hatırlatarak, görüşmede iki devletli çözümü gündeme getirdiğini ve kendi pozisyonlarının bu yönde olduğunu aktardığını söyledi.

Tatar’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YENİ FİKİRLERİN MASAYA GELMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİM"

“Genel sekreterin uygun gördüğü bir zamanda, beşli bir konferansta süreç belli olacak.

Federasyon görüşmeleri 1977’den beri sonuç vermekte başarısız oldu. Bu başarısızlık üzerine kafa yormamız ve gerçekçi bir kazan-kazan sonucunu kolaylaştırmak için kalıpların dışında düşünmeye başlamamız gerekmektedir.

Görüşmede Maraş konusu, hidrokarbon konuları, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoların insan haklarına aykırı olduğu gibi konular konuşuldu.

Pek kırıcı olmadan, iyi niyet çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirdik. Bu bir tanışma toplantısıydı. BM’ye teşekkür ediyoruz. İyi niyetimizi göstermek için bu gibi toplantılarda üstümüze düşeni yapacağımızı belirttik.

umhurbaşkanı Ersin Tatar, liderler görüşmesi sonrası basına açıklamada bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres’in 5’li konferans çağrısını yaptığı mektupla ilgili görüşlerin ortaya konduğunu söyleyen Tatar, federal temelde bir anlayışın pek umut vermediğini, yeni fikirleri masaya koymanın zamanı geldiğini ortaya koyduğunu aktardı.

Her iki tarafın da pozisyonunu ortaya koyduğunu fakat konuların derinlemesine inilmediğini ifade eden Tatar, bunun bir tanışma toplantısı olduğunu hatırlatarak, görüşmede iki devletli çözümü gündeme getirdiğini ve kendi pozisyonlarının bu yönde olduğunu aktardığını söyledi.

Tatar’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YENİ FİKİRLERİN MASAYA GELMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİM"

“Genel sekreterin uygun gördüğü bir zamanda, beşli bir konferansta süreç belli olacak.

Federasyon görüşmeleri 1977’den beri sonuç vermekte başarısız oldu. Bu başarısızlık üzerine kafa yormamız ve gerçekçi bir kazan-kazan sonucunu kolaylaştırmak için kalıpların dışında düşünmeye başlamamız gerekmektedir.

Görüşmede Maraş konusu, hidrokarbon konuları, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoların insan haklarına aykırı olduğu gibi konular konuşuldu.

Pek kırıcı olmadan, iyi niyet çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirdik. Bu bir tanışma toplantısıydı. BM’ye teşekkür ediyoruz. İyi niyetimizi göstermek için bu gibi toplantılarda üstümüze düşeni yapacağımızı belirttik.

"TÜRKİYE İLE İSTİŞARE İÇİNDE SÜRECİ YÖNETECEĞİZ"

Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile yıllardan beri sürdürdüğü mücadele vardır. Her kararda Türkiye ile istişare içinde bu süreci yönetmek ve Kıbrıs’ta yan yana iki devlet formülüyle bu işi sürdürebilmek temennimizdir.

Karşı taraftan buna olumlu bir yanıt almak beklenemez.

Federal temelde bir anlaşma zemininin Crans Montana’dan sonra umut vermediğini ifade ettik. Pozisyonumuzu koyarak görüşmeden ayrıldık. Daha sonra yazılı bir açıklama yapacağız.

Bundan sonraki süreç 5’li konferansta netleşecek.”

KIBRIS POSTASI

"TÜRKİYE İLE İSTİŞARE İÇİNDE SÜRECİ YÖNETECEĞİZ"

Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile yıllardan beri sürdürdüğü mücadele vardır. Her kararda Türkiye ile istişare içinde bu süreci yönetmek ve Kıbrıs’ta yan yana iki devlet formülüyle bu işi sürdürebilmek temennimizdir.

Karşı taraftan buna olumlu bir yanıt almak beklenemez.

Federal temelde bir anlaşma zemininin Crans Montana’dan sonra umut vermediğini ifade ettik. Pozisyonumuzu koyarak görüşmeden ayrıldık. Daha sonra yazılı bir açıklama yapacağız.

Bundan sonraki süreç 5’li konferansta netleşecek.”