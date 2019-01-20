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Tatar'dan AKEL'e sert çıkış!

20 Ocak 2019 Pazar 11:43
Tatar'dan AKEL'e sert çıkış!

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Rum Komünist AKEL partisinin Niyazi Kızılyürek’i Avrupa Parlamentosu seçimleri için aday göstermesinin Rum tarafının Kıbrıs Türk Halkı’nın Avrupa Parlamentosu’ndaki 2 sandalyesini gasp etmekte olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini” vurguladı.

Tatar, “ Kıbrıs Türkü ayrı halk oylaması ve seçim yapma hakkına sahiptir. AKEL kurnazlıklar yaparak Enosisçi bir parti olduğunu, Annan Planını bile beğenmediğini Kıbrıs Türkü’ne unutturamaz” dedi.

UBP Genel Başkanı açıklamasında şunları kaydetti;

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“AKEL ve Kıbrıs Türk Halkı’na hizmet etmediği bilinen Niyazi Kızılyürek hangi oyunu oynarlarsa oynasın Kıbrıs’ta var olan gerçekleri değiştiremezler. Kıbrıs adası üzerinde iki halk, iki dil, iki din ve iki Devlet’in büyük ağırlıkları bulunan bir yapı vardır. Kim ki bu yapıyı göz ardı eder ve suni şeyler yapar, kalıcı, yaşayabilir bir çözüme hizmet etmez.

Niyazi Kızılyürek’in aday yapılması Kıbrıs Türkü’nün haklarına saygı gösteriliyormuş imajını yaratmak içinse bu mümkün değildir. Kıbrıs Türk Halkı’nın hakkını gasp edenler aklımızla alay edemez. 1960 anlaşmalarında bile Kıbrıs Türkü’nün ayrı seçme, seçilme hakkı bulunurken, yıllardır bunu yok sayan Rum tarafının bizleri 1960’ın da gerisine itme gayreti hayaldir. Kıbrıs Türkü kendi kendini yönetme iradesinden, güvenliğinden asla taviz vermeyecektir. Niyazi Kızılyürek ile AKEL istedikleri kadar ‘ sıfır asker, sıfır garanti’ anlayışları çerçevesinde Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini ortadan kaldırmaya çalışsınlar; asla başarılı olamayacaklar. Ne Türkiye ne de Kıbrıs Türkü bu oyuna gelmeyecektir.

Avrupa Parlamentosu ve insan haklarından bahsederken mangalda kül bırakmayanlar artık gerçeği görmeli, uzlaşmaz Rum tarafını memnun etmek için Kıbrıs  Türkü’nün Avrupa Parlamentosu’ndaki temsil hakkını göz ardı etmemelidir.

Ulusal Birlik Partisi olarak konunun üzerinde önemle duruyoruz ve Meclis’teki diğer partilerle birlikte bu konuda yeni bir tutum ortaya koymak için gereken girişimlerde bulunacağız”.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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